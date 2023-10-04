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中國十一黃金周堵堵堵 「兵馬俑被擠到沒地方站了」

記者賴錦宏／即時報導
2023十一黃金周首日西安兵馬俑就有眾多遊客，人擠人，網友驚呼「站都沒地站」。圖為示意圖。（新華社資料照片）
2023十一黃金周首日西安兵馬俑就有眾多遊客，人擠人，網友驚呼「站都沒地站」。圖為示意圖。（新華社資料照片）

中國超長黃金周假期已進入後半程，但各地民眾出行熱情依然高漲。有遊客從兵馬俑參觀出來後不僅驚呼：「兵馬俑都快被擠得沒地方站了！」更有遊客感嘆，「景點好像有1億人」、「蘇州一景點排隊1公里整街才500米」。

香港文匯網，「專門避開了假期前兩天，沒想到還是這麼堵。」看着遠處隱約可見的秦始皇帝陵博物院的標誌，跟著車流一步步挪了大半個小時的山西遊客張鳴，終於長長鬆了一口氣。

「最近熱搜話題『全國景區最堵前五名是誰』很火，中國網友都結合自己的經歷給出了排名：杭州西湖、安徽黃山、北京故宮、上海迪士尼、西安兵馬俑。很不幸我去的正是兵馬俑。」在排了近一個小時之後，張鳴帶着兒子終於進了兵馬俑，但人擠人的現狀讓他根本沒辦法仔細觀賞坑內的秦俑。「館外堵車，館內堵人，我們一路都是被人流推着走了一圈。」

同樣在網紅景區西安大唐不夜城，還沒到景區入口，來自蘭州的遊客王慧便氣喘吁吁走不動了。為了節約時間，在距離景區尚有近兩公里的地方，全家人開始了步行。然而讓王慧哭笑不得的是，步行竟然也會「堵」。「因為人太多了，大家都選擇了步行，再加上景區為了分流而隔開了入場路線，要繞好多圈。」不僅在西安，近日，蘇州平江路也是人潮湧動。有遊客反映，「平江路整條街才600米，但排隊有一公里長。」

西安大學教授黨輝指出，今年假期西安曲江新區推出的電子旅遊攻略，其實就是一個很好的嘗試。遊客一到西安就會收到一份電子地圖，上面會標註出景區、酒店、公交地點等等，甚至會有擁堵提示。「目前很多景區已經依託大數據，開啟了智慧景區建設，比如門票預約、人流高峰和最大承載量提示，讓遊客在沒有出門前就已經對景區的交通、人流等一目了然。」

除了門票預約解決堵人的問題，區域旅遊一體化也是另一個有效手段。「就拿西安臨潼來說，這個區域匯聚了兵馬俑、驪山、華清池等等著名景區，政府應該協調景區推行聯票，或者客流互補的機制。」

「之前網上有人建議的『假日電子出行地圖』，也是很好的選擇。

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