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金馬60／入圍最大贏家「五月雪」 影帝「男神打架」

記者蘇詠智／即時報導
「五月雪」是第60屆金馬獎入圍名單的最大贏家。(圖：海鵬提供)
「五月雪」是第60屆金馬獎入圍名單的最大贏家。(圖：海鵬提供)

第60屆金馬獎入圍名單揭曉，馬來西亞導演張吉安的「五月雪」入圍最佳影片、導演、女配角等九項大獎，是最大贏家，不過台灣熱賣3億6000萬元台幣的「關於我和鬼變成家人的那件事」和4月上映的「疫起」都入圍了8項獎，「周處除三害」、「老狐狸」、「小曉」和「富都青年」都提名七項，嚴格來說，沒有哪一片子的氣勢遙遙領先。

金馬60入圍名單呈現的就是「百花齊放、聲勢相當」的情況，以五部入圍最佳影片題材而言，「石門」、「年少日記」分別關注中國與香港民眾的生活，「關於我和鬼變成家人的那件事」與「疫起」聚焦台灣，「五月雪」則是從馬來西亞的歷史事件出發，巧妙涵蓋了不同華人區的影片，再次顯出金馬獎的「兼容並蓄」，李安領軍的評審團會給出怎樣的得獎名單？更讓大家好奇與期待。

至於今年最受矚目的大獎，絕對是「最佳男主角」，堪稱是「男神打架」、足以讓不少女性尖叫興奮的陣容，除了「關於我和鬼變成家人的那件事」許光漢與林柏宏雙雙入圍，還包括「疫起」王柏傑、「周處除三害」阮經天、「富都青年」吳慷仁。這之中，阮經天曾是金馬影帝，吳慷仁和王柏傑都是台北電影獎影帝，吳慷仁還另獲金鐘獎視帝的榮銜，林柏宏曾是金馬獎最佳男配角得主，加上也曾入圍過金鐘獎的許光漢，不但顏值都是一流，演技也都受肯定，勢必有番激烈廝殺。

而女主角方面，「本日公休」資深影后陸小芬對上曾入圍過金馬獎最佳女配角的「白日之下」余香凝，以及「菠蘿,鳳梨」胡伶、「小曉」林品彤 、「填詞撚」鍾雪瑩這三位對手，被看還有機會再度封后。第60屆金馬獎將在11月25日舉行頒獎典禮。

王柏傑以「疫起」奪下台北電影獎影帝後，也順利入圍金馬獎最佳男主角。(本報資料照片...
王柏傑以「疫起」奪下台北電影獎影帝後，也順利入圍金馬獎最佳男主角。(本報資料照片)
阮經天以「周處除三害」再戰金馬獎最佳男主角。(記者李政龍／攝影)
阮經天以「周處除三害」再戰金馬獎最佳男主角。(記者李政龍／攝影)
「關於我和鬼變成家人的那件事」林柏宏（左）與許光漢一起入圍本屆金馬獎最佳男主角。...
「關於我和鬼變成家人的那件事」林柏宏（左）與許光漢一起入圍本屆金馬獎最佳男主角。(本報資料照片)
吳慷仁風光入圍今年金馬獎影帝。(本報資料照片)
吳慷仁風光入圍今年金馬獎影帝。(本報資料照片)

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