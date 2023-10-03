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「領悟」、「味道」打動人心…排斥被封「療傷天后」辛曉琪宣布重大消息

記者梅衍儂／即時報導
辛曉琪曾排斥「療傷天后」的封號。圖／寬宏藝術提供
辛曉琪曾排斥「療傷天后」的封號。圖／寬宏藝術提供

辛曉琪療傷情歌「領悟」、「味道」打動人心，不過她坦言很排斥被冠上「療傷天后」的稱號，直到近年才慢慢接受。

辛曉琪今(3)日宣布將於明年的2月2日及3日舉行「辛曉琪 2024『療傷那天後』legacy演唱會」，讓苦等已久的歌迷興奮不已。辛曉琪開心表示，一直希望能辦一場近距離的演唱會，這樣才能夠與最愛的歌迷朋友們，面對面分享自己的音樂跟心情，讓大家一起聽著歌、聊聊屬於彼此的天南地北。

談及此次演唱會的主題，辛曉琪坦言：「其實有很長一段時間，我挺排斥與『療傷』這兩個字扯上關係，多年前發行了『領悟』挖出無數男女的痛處後，媒體為我冠上了『療傷天后』這封號，當初不甘於被此框住的我，才對『療傷』產生了些許的摒棄。但走過這麼多年，我發現歌迷朋友們非常認同我歌曲的『療傷』功能，只要想到療傷就是會想到我辛曉琪，『療傷』這件事基本上已經跟我與我的音樂生涯畫成了等號，我何須膈應，當然欣然接受了。」

問到歌單，辛曉琪神秘說：「『愛上我不是你的錯』，大家絕對會愛上這次我準備的驚喜連連的曲目，你想聽的、我想唱的，絕對超出想像。敬請期待我為各位準備的一切，你絕對會不虛此行，揚起笑容告訴自己⋯值了！然後充滿幸福跟滿足的感覺走出legacy吧！」

距離演出還有一段時間，不過辛曉琪早已開始做準備，演唱會前要做的就是健身、練體能，因為她的歌都不太好唱，很難蒙混過關，「一定要扎扎實實的把身體練好，還有飲食各方面也要確實克制，將自己各方面的狀態都調整到遊刃有餘，就是要讓歌迷們看到最精實的我。」門票將在本周四中午12店寬宏售票系統(kham.com.tw)及萊爾富OK便利超商開賣。

辛曉琪歌聲動人。圖／寬宏藝術提供
辛曉琪歌聲動人。圖／寬宏藝術提供

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