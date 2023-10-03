布林肯「藍調唱腔」獲好評 超過8百萬網友聽過他的歌聲

美國國務國務卿布林肯（左）27日在餐會上被拱上台表演，一改平日嚴肅的政壇形象，自彈自唱獲得廣大網民好評，驚呼「深藏不露」，影片在X達到8百多萬觀看次數。(Getty Images)

紐約時報報導，美國國務院 27日晚間舉辦宴會，國務卿布林肯 （Antony Blinken）被拱上台表演，一改平日嚴肅的政壇形象，自彈自唱獲得廣大網民好評，驚呼「深藏不露」，影片在社群平台X達到8百多萬觀看次數。

「全球音樂外交倡議」（Global Music Diplomacy Initiative）餐會9月27日晚間在國務院登場，邀請知名樂壇及歌手表演，陣容豪華不乏爵士樂大師賀比漢考克（Herbie Hancock）、饒舌界喬丹「拉金」（Rakim）及美國新生代創作歌手蓋兒（Gayle）等。

當時布林肯在鼓譟下台，順了一下和弦後開始演唱芝加哥經典藍調歌曲，馬迪沃特斯（Muddy Waters）的代表作《跳肚皮舞的男人》（Hoochie Coochie Man）。

布林肯一身西裝筆挺，揹著把電吉他，濃厚的藍調唱腔有別於平時說話，唱畢收穫現場熱烈掌聲，足見演出頗有水準。

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

音樂是布林肯在政治之外的一大愛好，他曾向《滾石雜誌》（Rolling Stone）分享，「音樂可能是貫穿我一生的主旋律」。小時候聽父母彈唱披頭四（Beatles ）的《一夜狂歡》（A Hard Day’s Night）驚為天人，從此開始他與音樂的緣分。

布林肯最愛的吉他手是英國吉他之神克萊普頓（Eric Clapton），甚至追過75場現場演出。遠在成為「國務卿先生」（Mr. Secretary）之前，布林肯也玩過樂團，收藏至少6把吉他。

不止如此，布林肯提到「失業時」有過靠音樂維生的念頭，曾經錄歌上傳網路。2018年到2020年川普就任期間，他不在政府工作，也不確定回不回得去。