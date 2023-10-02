懼高者不能買…「懸崖便利店」離地120公尺賣水 中秋送200塊月餅

湖南景區在懸崖壁上建便利店。（取材自北京青年報）

近日一段「最不便利的便利店」視頻引發中國網友熱議，視頻顯示，在一座幾乎垂直於地面的懸崖處，有一個小屋被安置在崖壁上，不少攀岩者從這個小屋經過時，可從小屋內的工作人員處獲得飲料等補給。

北京 青年報報導，這個懸崖上的便利店位於湖南省平江石牛寨景區內，其距離地面約120米高。在便利店旁，有該景區飛拉達攀岩項目，遊客可以通過鐵扶手橫梯、固定纜索等裝置完成攀岩。

景區工作人員說，該便利店建成已有幾年了，最早的時候是供攀岩遊客中途休息的小屋。後來一些攀岩遊客表示在攀爬過程中容易缺水口渴，景區就將該小屋改造成一家便利店。

工作人員介紹，該便利店內面積約2平方米，免費為攀岩者提供礦泉水，遊客也可以花錢購買功能飲料，價格在5至7元人民幣不等。「這些飲料都是我們的工作人員一瓶一瓶裝在書包裡背上去的，每天我們會先背上去幾十瓶水和飲料，後面根據當天參與攀岩的人數，再決定是否進一步補充。」

湖南景區在懸崖壁上建便利店。（取材自北京青年報）

據介紹，便利店每天上午8時開始營業，到下午5時閉店，「有時遊客人數少，我們就不會安排人在便利店值守，遊客自己按需要取用，並掃碼付款。」工作人員表示，便利店的收入一般和當天攀岩的遊客人數有關，少的時候一天只有10多名遊客，多的時候一天會有100多人，營業額則從幾百元到幾千元不等。

最近正值中秋十一國慶假期，工作人員稱，便利店除了為遊客免費提供瓶裝水外，還為遊客準備了約200塊免費月餅。此外，遊客有需要還可以在攀岩途中到店裡休息。

景區運營公司的工作人員表示，這個便利店可以讓遊客輕裝上陣，在有需要的時候，也能為攀岩者提供休息的空間，攀岩者對這家懸崖上的便利店整體反響很好。