買不起房…美國人花錢態度大變 忙旅遊看泰勒絲演唱會

房價高昂、疫情凸顯出的無常，令美國消費者改變花錢方式，當前的家庭支出依然強勁。（美聯社）

隨著利率 上升、通膨維持高檔、疫情期間的儲蓄 萎縮，再加上就業市場正在降溫，照理而言，美國消費者現在應該要減少支出了。然而現狀是，家庭支出依舊強勁，花在演唱會、旅遊和設計師手提包的花費繼續增加。

華爾街 日報甚至用「美國消費者依然像沒有明天似地花錢」，來形容民眾更看重享受當下，更甚於為買房而儲蓄或積累緊急預備金。

美國民眾8月支出比去年同期增加5.8%，比已經低於4%的通膨率還要高。「體驗經濟」在今夏蓬勃成長，達美航空第2季營收創紀錄，售票平台Ticketmaster上半年賣出2.95億張活動票券，年比成長近18%。

經濟學家和理財顧問表示，消費者將短期需求和目標置於長期需求和目標之上是正常的。不過，目前情況不太相同。

買不起房子，讓更多消費者放棄為買房存錢，先前的疫情則凸顯出任何與健康、工作或日常生活的長期計畫都會面臨無常。因此，民眾乾脆把錢花在一生一次的體驗上，原因是擔心未來可能沒機會了。

富國銀行理財顧問團隊主管利爾許（Michael Liersch）表示：「這不是會充滿遺憾、一時衝動的決定，而是如果我不做，就會感到後悔。」

不過利爾許也警告說，要判斷這樣大量支出是一時潮流或是新常態還太早。消費者對於通膨依然感到挫折，許多商品仍比幾年前貴上許多。

華爾街日報舉了幾個例子凸顯美國消費者現狀。例如從事財經傳播行銷工作的胡笙和未婚妻每月支出3000美元在紐約租公寓。這間公寓售價100萬美元，依目前利率計算，若付了20萬美元頭期款，每月還要再繳5000美元房貸。不過，胡笙並未像先前規畫一樣在30歲訂婚後努力存頭期款，而是開心花錢，像是買了張1600美元的泰勒絲演唱會門票，又花3500美元參加西班牙伊維薩島伊維薩島的單身派對之旅。他說：「我不如享受當下。」

另據Ally Bank的數據，用戶為旅遊、「玩樂基金」規畫的儲蓄帳戶數量，比為長期規畫的儲蓄帳戶數量多了一倍半。

例如年近40歲的布雷蕭夫婦今年春季用信用卡舉債去了趟夏威夷毛伊島之旅，當時妻子才為了照顧有特殊需求的8歲兒子辭掉全職工作。這趟旅程花了他們1萬美元，包括在最後一刻才訂的1000美元機票、平均一晚385美元的四星級酒店住十晚，以及好幾頓精緻餐點的費用。他們說，現在得取消許多訂閱、減少外食，但並不後悔，尤其是看到毛伊島在8月初發生大火之後。

又如35歲的里奇納減少提撥給退休金的資金，挪用於帶家人進行一趟7,000美元的阿拉斯加郵輪之旅，只為趕在極地冰蓋迅速融化之前讓家人親眼一睹奇景。

紐約聯準銀行8月的SCE家庭支出調查顯示，家庭支出比去年增加5.5%，64%的家庭表示過去四個月內至少進行一項大型採購支出，比率寫下2015年8月來最高。

該行家庭與公共政策經濟研究顧問范德克勞說：「當通膨和利率較高，一般不預期支出會維持如此地高。」