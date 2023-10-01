「汪汪隊立大功2」北美票房奪冠 「奪魂鋸X」第2「芭比」還在前十

「汪汪隊立大功：超級大電影」北美票房冠軍。(圖:UIP提供)

「汪汪隊立大功：超級大電影」（PAW Patrol: The Mighty Movie），首映力奪最新一期北美周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo10月1日發布的電影市場數據，31部影片北美周末票房（9月29日至10月1日）報收約8463萬美元，較前一周末增加近64%，終於結束了北美票房連續9個周末、今年以來最長的一段跌勢。

此波漲幅得力於新片推動。在本輪北美周末票房排名中，動畫片「汪汪隊立大功：超級大電影」、懸疑驚悚恐怖片「奪魂鋸X」（Saw X）、科幻動作片「A.I.創世者」（The Creator）和劇情片「The Blind」等4部新片沖入前5名。

「汪汪隊立大功：超級大電影」9月29日上映，以約2300萬美元首映周末票房奪得榜單冠軍。

第一部「汪汪隊立大功大電影」（PAW Patrol: The Movie）於2021年8月推出，收獲約1.44億美元總票房。此次時隔兩年推出第二部，編導團隊基本延續原班人馬，開畫反響略優於前作。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分51、爛番茄新鮮度82%（28評），CinemaScore打分為A。有觀眾表示，這是一部面向小朋友的電影，但“大朋友”也能看得津津有味。

「奪魂鋸X」照例有很多血腥的整人遊戲。（取材自IMDb）

同日上映的「奪魂鋸X」緊隨其後，以約1800萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。

恐怖電影系列「奪魂鋸」面世於2004年，其開篇之作由知名華裔 電影人溫子仁執導並聯合編劇，以僅用18天便拍攝完成的小成本電影博得超過1億美元總票房，成為收益率最高的電影之一。此番推出「奪魂鋸X」，開畫口碑在其系列中居於上游，有影評人稱之為「最佳續集的有力競爭者」。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分60、爛番茄新鮮度84%（93評），CinemaScore打分為B。

「A.I.創世者」也於同日亮相，以約1400萬美元首映周末票房位列季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分63、爛番茄新鮮度68%（238評），CinemaScore打分為B＋。

「A.I.創世者」男主角約翰大衛華盛頓和扮演秘密武器的小女孩拍戲經常待在一起，兩人演技皆被影評讚譽。(圖：二十世紀影業提供)

在新片衝擊下，北美周末票房三連冠得主「鬼修女II」（The Nun II）此番周末票房環比下跌45%，以約468萬美元退居本期榜單第4位。目前，這部懸疑恐怖片北美累計票房約7676萬美元、總票房約2.31億美元。

戰爭動作冒險片「浴血任務4」（Expend4bles），第二個上映周末在放映影院數量持平的情況下票房環比下跌69%，以約250萬美元從上期榜單亞軍陡降至本輪排名第9位，成為本期十強中排名下跌幅度最大的影片。

自7月21日上映至今，奇幻愛情喜劇片「芭比 」（Barbie）北美累計票房進帳約6.33億美元，全球票房則高達14.33億美元，在2023年度北美和全球票房排行榜上穩居鰲頭。此番周末票房排名，由於其放映影院數量大幅減少，該片以約143萬美元從上期榜單第5名降至本輪排名第10位，是十強榜單中留駐時間最長的影片。