「那話兒」愈粗床事愈幸福？76%女性不同意：更想開口大罵

問卷「那話兒粗大，是不是被高估了？」結果76%受訪者回答沒錯。此為示意圖。（Getty Images）

澳洲 女性性學家潔娜‧哈京(Jana Hocking)至今嘗試過兩隻粗大男根後，想到雄偉的男性器官就害怕，於是近日上社媒Instagram發問卷，詢問「那話兒粗大，是不是被高估了？」結果76%、大多為女性受訪者回答沒錯，男根粗大，女性要很多潤滑、應付摩擦，還感覺疼痛，很難達到高潮。

每日郵報(Daily Mail)30日報導，哈京表示，由調查結果來看，女性遠欣賞中等、一般尺碼的男根。認定所有女性都追求大棒的迷思，真該一勞永逸的拋到九霄雲外，真不是如此。

哈京表示，男人好像忘了，女性為了大鵰，得做很多準備工作。首先潤滑要多，再來要耐磨耐擦，進入時的疼痛感更想開口大罵。

再來，女性要做好呼吸練習，只為容忍大棒進入，要想女性達到高潮，還得叫她們岔開心思。

哈京表示，由自己的經驗來談，她睡過的第二名男子真是大鵰俠，截至目前，她只瞧過一根排名更前；事後回想，確實真的很大，無怪乎自己花了那麼久時間，才丟掉處女身分。

哈京表示，自己碰到第二根大棒時，真得召喚全世界最大的勇氣，才做好準備，只是自己真的很哈那名男子，才接受與男子做愛的挑戰。

哈京表示，她最愛的「欲望城市」劇集角色莎曼珊讓她誤以為，戰大鵰真是地動山搖的愉悅經驗，結果發現不是；自己腦筋忙著釐清那個經驗是什麼，以至於無法平躺下來好好享受。

哈京表示，她真的愛那名男子，所以堅持了下來，很不幸，性愛從沒改善；到最後她只好忍痛分手，因為性愛在她的男女關係裡，真是很重要的元素，而且她極目遠望，都看不到未來有望改善。她的男閨蜜是位同志 ，他與前伴侶分手的原因不是對方劈腳、兩人多次吵架，只因為對方太大，捅得太凶。

哈京表示，女性不要大鵰，只要可愛的正常尺碼，還有是否真的擅長舞槍弄棒，當然，保持乾淨是永遠要做的事。