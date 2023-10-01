我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

「那話兒」愈粗床事愈幸福？76%女性不同意：更想開口大罵

編譯潘勛／綜合1日電
問卷「那話兒粗大，是不是被高估了？」結果76%受訪者回答沒錯。此為示意圖。（Getty Images）
問卷「那話兒粗大，是不是被高估了？」結果76%受訪者回答沒錯。此為示意圖。（Getty Images）

澳洲女性性學家潔娜‧哈京(Jana Hocking)至今嘗試過兩隻粗大男根後，想到雄偉的男性器官就害怕，於是近日上社媒Instagram發問卷，詢問「那話兒粗大，是不是被高估了？」結果76%、大多為女性受訪者回答沒錯，男根粗大，女性要很多潤滑、應付摩擦，還感覺疼痛，很難達到高潮。

每日郵報(Daily Mail)30日報導，哈京表示，由調查結果來看，女性遠欣賞中等、一般尺碼的男根。認定所有女性都追求大棒的迷思，真該一勞永逸的拋到九霄雲外，真不是如此。

哈京表示，男人好像忘了，女性為了大鵰，得做很多準備工作。首先潤滑要多，再來要耐磨耐擦，進入時的疼痛感更想開口大罵。

再來，女性要做好呼吸練習，只為容忍大棒進入，要想女性達到高潮，還得叫她們岔開心思。

哈京表示，由自己的經驗來談，她睡過的第二名男子真是大鵰俠，截至目前，她只瞧過一根排名更前；事後回想，確實真的很大，無怪乎自己花了那麼久時間，才丟掉處女身分。

哈京表示，自己碰到第二根大棒時，真得召喚全世界最大的勇氣，才做好準備，只是自己真的很哈那名男子，才接受與男子做愛的挑戰。

哈京表示，她最愛的「欲望城市」劇集角色莎曼珊讓她誤以為，戰大鵰真是地動山搖的愉悅經驗，結果發現不是；自己腦筋忙著釐清那個經驗是什麼，以至於無法平躺下來好好享受。

哈京表示，她真的愛那名男子，所以堅持了下來，很不幸，性愛從沒改善；到最後她只好忍痛分手，因為性愛在她的男女關係裡，真是很重要的元素，而且她極目遠望，都看不到未來有望改善。她的男閨蜜是位同志，他與前伴侶分手的原因不是對方劈腳、兩人多次吵架，只因為對方太大，捅得太凶。

哈京表示，女性不要大鵰，只要可愛的正常尺碼，還有是否真的擅長舞槍弄棒，當然，保持乾淨是永遠要做的事。

澳洲 同志

上一則

10月1日星座運勢 雙子挖掘商機 雙魚打開心扉

延伸閱讀

「裸女胸前吸出可樂」已婚機師執勤前開毒趴向空姐炫耀…下場慘了

「裸女胸前吸出可樂」已婚機師執勤前開毒趴向空姐炫耀…下場慘了
維州女選將直播夫妻性愛遭批 民主黨高層支持捐款反增

維州女選將直播夫妻性愛遭批 民主黨高層支持捐款反增
維州直播夫妻性愛女護士遭曝光 反獲女性、民主黨高層支持捐款大增

維州直播夫妻性愛女護士遭曝光 反獲女性、民主黨高層支持捐款大增
妻開心喊懷孕 夫三條線「早就結紮了」醫勸好好處理

妻開心喊懷孕 夫三條線「早就結紮了」醫勸好好處理

熱門新聞

示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58
財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00
中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
日本發明家在網路上提案數張iPhone的簡易設計圖，引發許多果粉共鳴。（取材自X平台）

日本發明家畫出「心中最理想iPhone」設計圖 果粉狂敲碗

2023-09-23 22:56

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美

全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美