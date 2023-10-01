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帶1.5公尺鱷魚看球賽 MLB費城人球迷慘吃閉門羹

TVBS新聞網／編輯劉哲琪即時報導
鱷魚示意圖，非新聞人事物。（新華社）
鱷魚示意圖，非新聞人事物。（新華社）

許多美國民眾會靠「情緒支持動物（emotional support animal）」的陪伴獲得心理安慰，緩解憂鬱、焦慮等症狀。近日有一名棒球迷，就帶著他的情緒支持動物去觀看MLB大聯盟比賽，沒想到在球場卻吃了閉門羹。因為他的情緒支持動物是一隻體長1.5公尺的鱷魚。

綜合外媒報導，美國男子亨尼（Joie Henney）27日晚間帶著身長約150公分、戴著項圈的鱷魚「沃利（Wally）」，造訪賓州費城的市民銀行球場，想要觀賞費城人對海盜的球賽，然而他到場後卻被球場婉拒進入。根據該球場規定，僅有取得證照的工作犬、以及訓練中的工作犬得以進入球場，其他動物不得進入。

亨尼過去受訪時指出，他之前因心理問題就醫時，醫生本來要開抗憂鬱藥物給他，但他不喜歡吃藥，且發現自己待在沃利身邊時，心情就能保持平靜，自此以來沃利就成了他的情緒支持動物。亨尼是在2015年開始飼養當時14個月大的沃利。他指出，沃利從來不曾咬過人，還特別喜歡擁抱，是一隻非常特別的鱷魚，「當牠把鼻子對向你，代表牠期待你能親親牠」

亨尼在短影音平台TikTok擁有11萬粉絲，從他分享的影片，可以看到沃利不僅和亨尼睡在同一張床上，還經常與民眾擁抱，包括幼童在內。因此當亨尼與沃利在球場吃閉門羹的消息傳出後，許多粉絲也為他抱不平：「費城人應該讓他們進去」、「繼芝加哥小熊的山羊魔咒後，小心鱷魚魔咒」、「這是我看過最有費城風格的事，費城人該給他們門票」

帶1.5公尺鱷魚看球賽　費城人球迷慘吃閉門羹

TVBS新聞網

費城 賓州 芝加哥

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