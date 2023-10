帶1.5公尺鱷魚看球賽 MLB費城人球迷慘吃閉門羹

許多美國民眾會靠「情緒支持動物(emotional support animal)」的陪伴獲得心理安慰,緩解憂鬱、焦慮等症狀。近日有一名棒球迷,就帶著他的情緒支持動物去觀看MLB大聯盟比賽,沒想到在球場卻吃了閉門羹。因為他的情緒支持動物是一隻體長1.5公尺的鱷魚。

綜合外媒報導,美國男子亨尼(Joie Henney)27日晚間帶著身長約150公分、戴著項圈的鱷魚「沃利(Wally)」,造訪賓州費城 的市民銀行球場,想要觀賞費城人對海盜的球賽,然而他到場後卻被球場婉拒進入。根據該球場規定,僅有取得證照的工作犬、以及訓練中的工作犬得以進入球場,其他動物不得進入。

亨尼過去受訪時指出,他之前因心理問題就醫時,醫生本來要開抗憂鬱藥物給他,但他不喜歡吃藥,且發現自己待在沃利身邊時,心情就能保持平靜,自此以來沃利就成了他的情緒支持動物。亨尼是在2015年開始飼養當時14個月大的沃利。他指出,沃利從來不曾咬過人,還特別喜歡擁抱,是一隻非常特別的鱷魚,「當牠把鼻子對向你,代表牠期待你能親親牠」

亨尼在短影音平台TikTok擁有11萬粉絲,從他分享的影片,可以看到沃利不僅和亨尼睡在同一張床上,還經常與民眾擁抱,包括幼童在內。因此當亨尼與沃利在球場吃閉門羹的消息傳出後,許多粉絲也為他抱不平:「費城人應該讓他們進去」、「繼芝加哥 小熊的山羊魔咒後,小心鱷魚魔咒」、「這是我看過最有費城風格的事,費城人該給他們門票」

A man, Joie Henney from Jonestown, Pennsylvania, tried to bring his "emotional support" alligator, Wally, to Citizens Bank Park for a Phillies vs. Pirates game but was denied entry.



He claims Wally even sleeps in his bed with him.#alligator #pet #Pennsylvania pic.twitter.com/1onCLcsL0f