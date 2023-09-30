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中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

記者謝守真／即時報導
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）

中秋吃月餅是中國傳統習俗，但中國今年中秋月餅市場卻「有點冷」。陸媒報導，有電商平台指出，今年月餅銷售額大減55％，「月餅今年賣不動了」等相關話題近日也登上微博熱搜。

9月30日凌晨，知名主持人李湘曬出其在新加坡過中秋節的動態，其中吃的五仁月餅，價值1800元人民幣(約246美元)，堪稱「月餅中的愛馬仕」。 

綜合媒體報導，月餅作為季節性食品，可謂每年中秋節當之無愧的「C位」。但今年中秋節，電商數據分析平台「鯨參謀」的數據確顯示，今年8月中旬，京東月餅銷量累計約9.1萬，相較去年同期的銷量16萬下降約43%；銷售總額約人民幣550萬元，年比去年的1,200萬下降55%。

中國今年月餅銷售情況大不如前，不少人更傾向於買散裝月餅。圖為重慶舉行的中秋食品博...
中國今年月餅銷售情況大不如前，不少人更傾向於買散裝月餅。圖為重慶舉行的中秋食品博覽會暨月餅文化節。(中新社)

江蘇蘇州某月餅品牌負責人則稱，江浙滬一些互聯網公司等企業定製款月餅訂單，今年就減少了30%至40%。客戶即使繼續下單，也會縮減成本，追求「更簡單的包裝、價格『更友好』的產品」。

另，阿里巴巴旗下販賣生鮮食品子公司盒馬鮮生一負責團購業務人員也表示，企業訂單量驟減，使得他們遭受巨大壓力。

事實上，今年在中國不只是在電商平台的月餅銷量不如預期，在線下的銷售也一樣冷清。北京市海淀區一超市店員坦言，今年月餅團購數量比去年少，買月餅的消費者選擇價格更合適的月餅，很少隨機購買。北京市豐台區一超市工作人員9月26日表示，「離中秋節只剩幾天，前來買月餅的人還是很少，往年這個時候月餅早就開始熱銷了」。

有月餅生產商和經銷商認為，今年月餅銷量下滑或與產量銳減有直接關係。甘肅蘭州一商貿公司負責人透露，往年有10家生產商，今年只剩5家了，因為這兩年做月餅大多虧本。

而在有3.8萬網友參與的微博投票：「為什麼不買月餅了？」結果則顯示，逾40%中國民眾表示月餅：「不好吃，甜到發膩」，另32%的則坦言：「價格高，消費不起」。

電商 北京 微博

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