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生父不是他…試管嬰兒「拿錯精子」醫不認錯：小王的種

TVBS新聞網／編輯王芊歷即時報導
俄羅斯醫師在嘗試試管嬰兒手術時，意外搞錯精子。圖為示意圖。（取材自Ingimage）
俄羅斯醫師在嘗試試管嬰兒手術時，意外搞錯精子。圖為示意圖。（取材自Ingimage）

現今社會許多年輕族群嚮往不婚不生，也有不少夫妻渴望擁有屬於彼此的愛情結晶，卻受種種身體因素影響造人計畫，結婚多年仍未能迎接孩子的到來。所幸醫療技術發達，俄羅斯一對夫妻決定嘗試試管嬰兒手術，怎料順利懷胎產子後發現，寶寶居然與爸爸毫無血緣關係，醫院更指控女方，「一定是她外遇！」

根據當地媒體《kp.ru》報導，這起事件發生在2021年，埃琳娜（Elena Samarina）因體質問題較難受孕，與老公亞歷山大（Alexander Lysenko）商量後進行試管嬰兒手術，兩人為迎接寶寶準備了很長一段時間，經過漫長又疲憊的等待，終於等到埃琳娜成功升格媽媽的消息。然而結局卻出現反轉，埃琳娜懷胎10月生下的竟是唐氏症寶寶，讓夫妻倆難以接受，要求進一步檢測基因，這才驚覺孩子與老公沒有血緣關係，但親生媽媽確實是埃琳娜。

報導中提到，埃琳娜急忙找上協助做試管嬰兒的醫師了解情況，對方卻拒絕和夫妻倆交談，還指責一定是女方發生婚外情，不可能是他搞錯精子；不過這番言論很快就被打臉，只因醫師在進行試管嬰兒前，早就確定過埃琳娜無法正常體內受孕。直到去（2022）年11月，夫妻倆終於有充足的證據向該醫師提告，結局卻讓人失望，檢察官認為該行為無觸法，所以未做任何審判，負責醫師仍正常執業中。

生父不是他！試管嬰兒「拿錯精子」　醫不認錯辯：小王的種

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檢測 俄羅斯

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