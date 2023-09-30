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杭州亞運最老選手 巴基斯坦78歲爺爺：打橋牌從不覺得累

新華社／杭州30日電
巴基斯坦運動員馬蘇德·馬茲(右)在比賽中。（Getty Images）
巴基斯坦運動員馬蘇德·馬茲(右)在比賽中。（Getty Images）

「78歲為什麼還在堅持參加橋牌比賽？」面對記者的提問，巴基斯坦運動員馬蘇德·馬茲哈爾聳聳肩，笑著回答：「我不覺得我是在堅持，我很享受。」

出生於1945年的馬茲哈爾是杭州亞運上年齡最大的運動員，比巴基斯坦橋牌隊裡最年輕的隊友大了整整41歲。

本屆亞運上，馬茲哈爾和隊友一起參加橋牌男子團體的比賽。橋牌比賽時間長、賽程密集，一場比賽往往要打將近兩個小時，預賽階段每天要比三到四場。馬茲哈爾和隊友中午來不及回住處，只能在賽場的運動員休息室裡吃飯並稍作休息，有時他會在休息室的沙發上打個盹，為後面的比賽養精蓄銳。

面對高強度的比賽，馬茲哈爾卻一點也不覺得辛苦。「打橋牌的時候我很開心，從來不會感覺累，反而覺得自己更有活力了。」他說，「這就是橋牌的樂趣，當我全身心地投入其中，就很難再輕易放下。」

馬茲哈爾的父親是一名橋牌愛好者，在爸爸的影響下，他從小就喜歡上了橋牌，從高中開始就經常和朋友一起打。大學畢業後，馬茲哈爾進入巴基斯坦的一家美國工程公司，後來被調往美國本部工作，這期間他一直沒有放下橋牌的愛好。1985年，馬茲哈爾放棄自己的工作回到巴基斯坦，開始代表國家隊參加比賽。「相比於我原來的工作，打橋牌其實賺不到什麼錢，所以我完全是出於興趣和熱愛。」

「橋牌比賽裡，每一把你拿到的都是不同的牌，每一局都是新的冒險。」談到橋牌這項運動的魅力，馬茲哈爾說，「你每天都在學習，總是想要不斷挑戰。」

「更何況，到了我這個年紀，除了玩橋牌還能做什麼呢？」這位橋牌「老頑童」摸了摸自己的白鬍子，自我調侃道，「我有很多時間，打牌是最好的消磨時間的方式。況且參加比賽還能讓我去世界各地旅行，我去過美國、巴西、法國、中國等很多地方，這是很好的經歷。」

從1985年成為職業橋牌運動員至今，馬茲哈爾已經與這項運動為伴38年。「我已經把生命的每一部分都投入給了橋牌。」他說，「橋牌也給我帶來了美妙的人生。」

杭州亞運 巴西

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