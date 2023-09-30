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1人獨得16億兆彩 佛州幸運得主已現身…身分保密3個月

TVBS新聞網／編輯李靖棠即時報導
兆彩經常會出現驚人的超高額頭獎。（美聯社）
兆彩經常會出現驚人的超高額頭獎。（美聯社）

因為排列組合複雜，兆彩（Mega Millions）經常出現驚人頭獎獎金，其中8月份更出高達16億元的頭獎。綜合當地媒體報導，歷經長達31次無人得獎後，才出現那位超級幸運兒，一人獨得這筆美國樂透史上第二高、兆彩第一高的頭獎獎金。根據樂透官方聲明指出，得主已經出面領獎，但根據法律規定，幸運兒身分必須「再保密90天」，才能讓外界知道他是誰。

佛州彩券機構向媒體表示，頭獎得主是在佛州海王星海灘（Neptune Beach）的一間超市購買，但並未透露領獎分式，究竟是一次全額領取、或是分期支付領取，按照當地規定，如果想要一次領走大獎，扣除高額稅金與各種規費，16億元大獎只「剩下」7億9420萬元。

這筆16億元的頭獎獎金，兆彩發行以來最大獎項，在此之前的紀錄，要回到2018年的南卡羅來納州，當時幸運兒獲得15億3700萬元的獎金。佛州州憲法還特別規定，領取鉅額頭獎後，得主身分將能「被隱藏」90天，給予幸運兒更多隱私空間。

這種樂透頭獎金額雖然高得嚇人，但是得主在領取時，還得面對各種聯邦娛樂稅、州稅、手續費或規費，東扣西扣後金額往往大幅縮水。

舉例來說，2月在緬因州開出高達13億5000萬元頭獎，得主選擇一次領取，扣除聯邦稅1.74億元、緬因州稅5100萬元，最後真正交到得主手中，獎金只剩下4億9800萬元。

就他一人獨得！美500億兆彩幸運得主「神秘現身」

TVBS新聞網

佛州 緬因州 南卡羅來納州

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