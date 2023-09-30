我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖谷新添多家華人超市 購物更多選擇

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

全球首例…感染罕見致命食肉菌 澳洲48歲女子倖存

編譯徐榆涵／即時報導
澳洲女子感染氣疽芽孢梭菌，成為全球首例倖存個案。圖為更換盆栽示意圖。(美聯社)
澳洲女子感染氣疽芽孢梭菌，成為全球首例倖存個案。圖為更換盆栽示意圖。(美聯社)

澳洲一名48歲女子感染了氣疽芽孢梭菌（Clostridium chauvoei），這種細菌通常會感染牛、羊並導致高致死率的黑腿病（Blackleg），先前只有美國和日本各一例人類病例且救治無效，所幸該名澳洲女子經過治療後撿回一命，成為全球首例人類存活案例。

衛報報導，澳洲雪梨威爾士親王醫院傳染病專家Ria Ko本周在「澳洲醫學雜誌」上發表這起案例，稱這名48歲女子去年因出現腹痛、腹瀉、休克和發燒等症狀，且多重器官衰竭，被送往加護病房，進行血液培養後發現，她體內存在氣疽芽孢梭菌。

氣疽芽孢梭菌感染人類相當罕見，但在獸醫界相當知名，當遭受病菌汙染的土壤透過傷口進入牲畜血液時，很快就會導致腿部肌肉壞死，牧民通常要等到牛、羊突然死亡後，才發現牠們罹患「黑腿病」，毒素最終會導致部分腸道組織死亡，因此又可以稱為「食肉菌」。

在調查澳洲女病患的接觸史時，發現她當時正在搬家並親手更換盆栽，經常接觸土壤，而手臂上有被家貓抓傷的痕跡，有可能因此讓土壤裡的細菌進入體內。

在展開救治的首周，醫院使用抗生素和高壓氧治療，使得該患者的肝、腎功能得到改善，到了住院第4天就可轉出加護病房，但在第9天時她出現了腸穿孔，緊急開刀才得以解決。

手術後兩周半，患者順利康復出院，該篇研究論文指稱雖然人類感染氣疽芽孢梭菌相當致命，但仍然可以成功治癒。

澳洲 醫學 肌肉

上一則

9月30日星座運勢 金牛有偏財運 處女防多角戀

下一則

杭州亞運／日本女泳將抗癌奪銅 與中國蝶后相擁而泣

延伸閱讀

德外長：不應對中發展視而不見 減少依賴和去風險

德外長：不應對中發展視而不見 減少依賴和去風險
澳洲父母幫兒子取名「安非他命」 審核竟過關

澳洲父母幫兒子取名「安非他命」 審核竟過關
澳洲跨黨派參眾議員訪台 蔡英文明接見

澳洲跨黨派參眾議員訪台 蔡英文明接見
葡萄酒外銷中國問題 澳洲拒與其他關稅案一併解決

葡萄酒外銷中國問題 澳洲拒與其他關稅案一併解決

熱門新聞

財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00
示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了