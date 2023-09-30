全球首例…感染罕見致命食肉菌 澳洲48歲女子倖存

澳洲女子感染氣疽芽孢梭菌，成為全球首例倖存個案。圖為更換盆栽示意圖。(美聯社)

澳洲 一名48歲女子感染了氣疽芽孢梭菌（Clostridium chauvoei），這種細菌通常會感染牛、羊並導致高致死率的黑腿病（Blackleg），先前只有美國和日本各一例人類病例且救治無效，所幸該名澳洲女子經過治療後撿回一命，成為全球首例人類存活案例。

衛報報導，澳洲雪梨威爾士親王醫院傳染病專家Ria Ko本周在「澳洲醫學 雜誌」上發表這起案例，稱這名48歲女子去年因出現腹痛、腹瀉、休克和發燒等症狀，且多重器官衰竭，被送往加護病房，進行血液培養後發現，她體內存在氣疽芽孢梭菌。

氣疽芽孢梭菌感染人類相當罕見，但在獸醫界相當知名，當遭受病菌汙染的土壤透過傷口進入牲畜血液時，很快就會導致腿部肌肉 壞死，牧民通常要等到牛、羊突然死亡後，才發現牠們罹患「黑腿病」，毒素最終會導致部分腸道組織死亡，因此又可以稱為「食肉菌」。

在調查澳洲女病患的接觸史時，發現她當時正在搬家並親手更換盆栽，經常接觸土壤，而手臂上有被家貓抓傷的痕跡，有可能因此讓土壤裡的細菌進入體內。

在展開救治的首周，醫院使用抗生素和高壓氧治療，使得該患者的肝、腎功能得到改善，到了住院第4天就可轉出加護病房，但在第9天時她出現了腸穿孔，緊急開刀才得以解決。

手術後兩周半，患者順利康復出院，該篇研究論文指稱雖然人類感染氣疽芽孢梭菌相當致命，但仍然可以成功治癒。