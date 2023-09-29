我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯克林到甘迺迪機場要200元 Uber、 Lyft淹水漲價惹怨

紐約交通大亂 華人地鐵搭了6小時才到公司 有人冒雨騎CitiBike

直擊Meta孟羅公園總部 位於野生動物棲息地 狐狸常來訪

中央社／台北30日電
Meta創辦人暨執行長查克柏格27日在美國加州總部舉辦的Connect大會表示，智慧眼鏡是未來很重要的技術平台，讓人們得以自然看見實體世界中的數位全像投影。（中央社）
Meta創辦人暨執行長查克柏格27日在美國加州總部舉辦的Connect大會表示，智慧眼鏡是未來很重要的技術平台，讓人們得以自然看見實體世界中的數位全像投影。（中央社）

臉書母公司Meta加州總部近年因疫情而封閉，7月起開放訪客進入，中央社記者親赴Connect大會期間參觀園區內部，發現建物編號原本跳過不吉利的13號；園區本身也是經過認證的野生動物棲息地，狐狸常來訪。

Meta於9月27日至28日在加州總部舉辦Connect大會，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首度恢復實體舉行，會中發表Quest 3頭戴式裝置、圖像生成模型Emu、結合直播功能的新一代智慧眼鏡。Meta僅邀請全球不到百家媒體與會。

Meta創立於加州帕拉奧圖（Palo Alto），2011年12月遷至孟羅公園（Menlo Park）。總部最初屬於昇陽電腦（Sun Microsystems），目前Meta總部Classical Campus建築都來自原來的昇陽電腦，建築物編號從10號開始，但沒有13號。

直到現在，Meta員工最喜歡的BBQ Shack餐廳，是總部內唯一全新興建的建築物，也成為正式的MPK 13編號建物。

Meta入主園區後，少數改動之一是為獨立建築物蓋上連接彼此的空橋，讓員工更緊密互相交流，空橋被漆上紅色，與不遠處的舊金山金門大橋遙遙相望。

Meta公司27日在Connect大會發表新一代智慧眼鏡，內建Meta AI助理...
Meta公司27日在Connect大會發表新一代智慧眼鏡，內建Meta AI助理，北美地區將率先體驗。（中央社）

總部入口處正門旁的Meta標誌是熱門打卡地點。最早是昇陽電腦的入口招牌，當時Meta前身臉書公司（Facebook）將招牌翻面，放了一個「讚」的大拇指符號。2021年在公司改名當天，Meta將「讚」更改為新標誌。

駭客廣場（Hacker Square）是Meta總部中心，也是今年Connect大會的主會場所在地，疫情前每周都在這裡舉行全體員工會議，公司初次公開發行（IPO）也在駭客廣場宣布。

從高處往下看，駭客廣場地面瓷磚拼出HACK（破解）一詞。駭客廣場從封閉的庭院改建為現在的開放空間，代表Meta開放的社群與協作文化。

在駭客廣場另一側的建築物上，掛著The Hacker Company復古風格招牌，這是Meta員工在美國旅遊時隨意看見，認為很適合放在總部。

駭客廣場的其中一個角落，可以看見一台黃色起重機，最初是在帕拉奧圖工廠的地下室被發現。由於起重機對工程團隊有特別的情感意義，2011年公司搬到現址時，也把起重機運來。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）與其他的工程師們，曾在黃色起重機旁發起黑客松（Hackathons）活動，鼓勵Meta員工提出各種想法，讓團隊一起完成，過去黑客松的成果包含臉書安全通報站、按讚及各種表情符號按鈕。目前仍有一些黑客松活動，會從起重機上開始。

很少人知道，Meta總部實際上是經過認證的野生動物棲息地，在編號MPK 15建築物的Zen Garden附近涼亭設有一個標誌，象徵保護野生狐狸。數年前這些狐狸曾在Meta總部出現並建立家庭，直到現在仍會偶爾來訪，Meta公司內部也有一個社團協助保存目擊狐狸的紀錄。

在Meta辦公室還可以看到許多有趣海報，都是由Open Arts團隊透過創意呈現藝術概念與開放的駭客精神。例如Move Fast（快速行動）指的是讓團隊以更快速度建立新事物並學習，不要因為害怕犯錯導致速度太慢而失去機會。

駭客 加州 疫情

上一則

3生肖中秋節後「財運爆棚」 獲財神庇佑有望收入猛增

延伸閱讀

「AI大戰來了」Meta、OpenAI 同日推出新產品

「AI大戰來了」Meta、OpenAI 同日推出新產品
國務院證實 6萬封「非機密郵件」被駭客外洩

國務院證實 6萬封「非機密郵件」被駭客外洩
中國駭客入侵美國務院 傳竊走電郵數量達6萬封

中國駭客入侵美國務院 傳竊走電郵數量達6萬封
ChatGPT對手加1 Meta推出生成式AI可產生文字圖像

ChatGPT對手加1 Meta推出生成式AI可產生文字圖像

熱門新聞

財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00
日本發明家在網路上提案數張iPhone的簡易設計圖，引發許多果粉共鳴。（取材自X平台）

日本發明家畫出「心中最理想iPhone」設計圖 果粉狂敲碗

2023-09-23 22:56

超人氣

更多 >
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲