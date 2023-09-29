直擊Meta孟羅公園總部 位於野生動物棲息地 狐狸常來訪

Meta創辦人暨執行長查克柏格27日在美國加州總部舉辦的Connect大會表示，智慧眼鏡是未來很重要的技術平台，讓人們得以自然看見實體世界中的數位全像投影。（中央社）

臉書母公司Meta加州 總部近年因疫情 而封閉，7月起開放訪客進入，中央社記者親赴Connect大會期間參觀園區內部，發現建物編號原本跳過不吉利的13號；園區本身也是經過認證的野生動物棲息地，狐狸常來訪。

Meta於9月27日至28日在加州總部舉辦Connect大會，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首度恢復實體舉行，會中發表Quest 3頭戴式裝置、圖像生成模型Emu、結合直播功能的新一代智慧眼鏡。Meta僅邀請全球不到百家媒體與會。

Meta創立於加州帕拉奧圖（Palo Alto），2011年12月遷至孟羅公園（Menlo Park）。總部最初屬於昇陽電腦（Sun Microsystems），目前Meta總部Classical Campus建築都來自原來的昇陽電腦，建築物編號從10號開始，但沒有13號。

直到現在，Meta員工最喜歡的BBQ Shack餐廳，是總部內唯一全新興建的建築物，也成為正式的MPK 13編號建物。

Meta入主園區後，少數改動之一是為獨立建築物蓋上連接彼此的空橋，讓員工更緊密互相交流，空橋被漆上紅色，與不遠處的舊金山金門大橋遙遙相望。

Meta公司27日在Connect大會發表新一代智慧眼鏡，內建Meta AI助理，北美地區將率先體驗。（中央社）

總部入口處正門旁的Meta標誌是熱門打卡地點。最早是昇陽電腦的入口招牌，當時Meta前身臉書公司（Facebook）將招牌翻面，放了一個「讚」的大拇指符號。2021年在公司改名當天，Meta將「讚」更改為新標誌。

駭客 廣場（Hacker Square）是Meta總部中心，也是今年Connect大會的主會場所在地，疫情前每周都在這裡舉行全體員工會議，公司初次公開發行（IPO）也在駭客廣場宣布。

從高處往下看，駭客廣場地面瓷磚拼出HACK（破解）一詞。駭客廣場從封閉的庭院改建為現在的開放空間，代表Meta開放的社群與協作文化。

在駭客廣場另一側的建築物上，掛著The Hacker Company復古風格招牌，這是Meta員工在美國旅遊時隨意看見，認為很適合放在總部。

駭客廣場的其中一個角落，可以看見一台黃色起重機，最初是在帕拉奧圖工廠的地下室被發現。由於起重機對工程團隊有特別的情感意義，2011年公司搬到現址時，也把起重機運來。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）與其他的工程師們，曾在黃色起重機旁發起黑客松（Hackathons）活動，鼓勵Meta員工提出各種想法，讓團隊一起完成，過去黑客松的成果包含臉書安全通報站、按讚及各種表情符號按鈕。目前仍有一些黑客松活動，會從起重機上開始。

很少人知道，Meta總部實際上是經過認證的野生動物棲息地，在編號MPK 15建築物的Zen Garden附近涼亭設有一個標誌，象徵保護野生狐狸。數年前這些狐狸曾在Meta總部出現並建立家庭，直到現在仍會偶爾來訪，Meta公司內部也有一個社團協助保存目擊狐狸的紀錄。

在Meta辦公室還可以看到許多有趣海報，都是由Open Arts團隊透過創意呈現藝術概念與開放的駭客精神。例如Move Fast（快速行動）指的是讓團隊以更快速度建立新事物並學習，不要因為害怕犯錯導致速度太慢而失去機會。