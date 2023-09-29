杭州亞運／中外選手都愛拔罐 中醫師：每天上午就預約滿了
近日，爆冷擊敗日本隊收穫杭州亞運乒乓球男團銅牌的伊朗男乒隊員刷屏社交網絡，「火眼金睛」的網友發現隊員身後有拔火罐留下的印記，戲稱其打通了「任督二脈」。此前的北京冬奧上，拔火罐就曾風靡一時。
此外，各場館醫療保障點的中醫推拿服務總是「供不應求」，主媒體中心的中醫藥文化體驗館訪客絡繹不絕……在杭州亞運上，無論場內場外，被外國人稱為「神秘東方力量」的中醫藥文化再度吸引無數目光。
「現在的外國運動員對中醫的瞭解比我們想像中要多得多。很多外國運動員一進亞運村綜合門診部就直接問，這裡有沒有拔火罐的項目。」在亞運村駐點的杭州市第一人民醫院中醫推拿門診醫師吳玨燦介紹，拔火罐之所以風靡，並非運動員趕潮流，更大原因在於身體需要。
「開賽以來，平均每個醫生一天下來要按摩二三十人，每天不到中午就預約滿了。拔不完真的拔不完。」吳玨燦說。
「緊張的賽事之下，肌肉酸痛在所難免。特別是游泳運動員，常泡在水裡，身體容易寒濕，拔火罐可以把侵入身體的寒濕排出體外，有助於加快運動損傷恢復，確實可以在比賽的正常發揮方面起到積極作用。」吳玨燦說。
在承辦擊劍比賽的杭州電子科技大學體育館內，醫療保障點裡的中醫外治同樣是「熱門項目」，來自浙江中醫藥大學附屬第一醫院（浙江省中醫院）的醫療保障人員為運動員和比賽裁判提供著專業的中醫藥技術服務。
擊劍裁判王荔在體驗過耳穴壓豆和背部刮痧後說，自己此前有30多年的擊劍練習經歷，多年來也飽受肩頸方面的傷痛困擾，「剛剛專業的中醫師給我做了背部的刮痧，做完以後身體舒服了很多，感覺血脈都通暢了。看來以後要定期做中醫理療，對身體的整體機能恢復有很大幫助。」
不僅是運動員、裁判等被中醫藥魅力所「折服」，在主媒體中心，中外媒體記者更是「跟風」湧向了中醫藥文化體驗館，一睹「神秘東方力量」的真容。
走進中醫藥文化體驗館，正門竪立著一具針灸銅人。來自浙江中醫藥大學附屬第三醫院（浙江省中山醫院）的推拿科主治中醫師李曉明介紹，亞運期間，專業推拿醫生以中醫經絡理論為指導，根據個體實際情況施展手法，幫助各國媒體人在繁忙報道之餘舒緩疲勞。
「有推拿需求的記者大多有著類似的職業病，如頸椎病、腰痛等，還有少部分的睡眠障礙。每天推拿醫師都要接待不下20位各國媒體記者，來晚了就排不上號了，可謂一號難求。」李曉明說。
來自新加坡的記者李俊傑因多年扛設備常感到肩頸酸痛，經過十分鐘的推拿診療，李俊傑扭動了一下脖子，感覺渾身輕鬆了不少，他不禁為中國醫師竪起大拇指：「好厲害！」
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