杭州亞運／中外選手都愛拔罐 中醫師：每天上午就預約滿了

亞運村拔火罐成為熱門項目。（取材自微博）

近日，爆冷擊敗日本隊收穫杭州亞運 乒乓球男團銅牌的伊朗男乒隊員刷屏社交網絡，「火眼金睛」的網友發現隊員身後有拔火罐留下的印記，戲稱其打通了「任督二脈」。此前的北京冬奧 上，拔火罐就曾風靡一時。

此外，各場館醫療保障點的中醫推拿服務總是「供不應求」，主媒體中心的中醫藥文化體驗館訪客絡繹不絕……在杭州亞運上，無論場內場外，被外國人稱為「神秘東方力量」的中醫藥文化再度吸引無數目光。

「現在的外國運動員對中醫的瞭解比我們想像中要多得多。很多外國運動員一進亞運村綜合門診部就直接問，這裡有沒有拔火罐的項目。」在亞運村駐點的杭州市第一人民醫院中醫推拿門診醫師吳玨燦介紹，拔火罐之所以風靡，並非運動員趕潮流，更大原因在於身體需要。

「開賽以來，平均每個醫生一天下來要按摩二三十人，每天不到中午就預約滿了。拔不完真的拔不完。」吳玨燦說。

「緊張的賽事之下，肌肉酸痛在所難免。特別是游泳運動員，常泡在水裡，身體容易寒濕，拔火罐可以把侵入身體的寒濕排出體外，有助於加快運動損傷恢復，確實可以在比賽的正常發揮方面起到積極作用。」吳玨燦說。

亞運村綜合門診部中醫推拿科，醫生正為運動員按摩。（取材自澎湃新聞）

在承辦擊劍比賽的杭州電子科技大學體育館內，醫療保障點裡的中醫外治同樣是「熱門項目」，來自浙江中醫藥大學附屬第一醫院（浙江省中醫院）的醫療保障人員為運動員和比賽裁判提供著專業的中醫藥技術服務。

擊劍裁判王荔在體驗過耳穴壓豆和背部刮痧後說，自己此前有30多年的擊劍練習經歷，多年來也飽受肩頸方面的傷痛困擾，「剛剛專業的中醫師給我做了背部的刮痧，做完以後身體舒服了很多，感覺血脈都通暢了。看來以後要定期做中醫理療，對身體的整體機能恢復有很大幫助。」

不僅是運動員、裁判等被中醫藥魅力所「折服」，在主媒體中心，中外媒體記者更是「跟風」湧向了中醫藥文化體驗館，一睹「神秘東方力量」的真容。

走進中醫藥文化體驗館，正門竪立著一具針灸銅人。來自浙江中醫藥大學附屬第三醫院（浙江省中山醫院）的推拿科主治中醫師李曉明介紹，亞運期間，專業推拿醫生以中醫經絡理論為指導，根據個體實際情況施展手法，幫助各國媒體人在繁忙報道之餘舒緩疲勞。

「有推拿需求的記者大多有著類似的職業病，如頸椎病、腰痛等，還有少部分的睡眠障礙。每天推拿醫師都要接待不下20位各國媒體記者，來晚了就排不上號了，可謂一號難求。」李曉明說。

來自新加坡 的記者李俊傑因多年扛設備常感到肩頸酸痛，經過十分鐘的推拿診療，李俊傑扭動了一下脖子，感覺渾身輕鬆了不少，他不禁為中國醫師竪起大拇指：「好厲害！」