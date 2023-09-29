我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

碰到這五情況 退休前不必付清房貸

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

聯合新聞網／ 即時報導
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

人進入晚年都希望能健康、長壽，若是有子女，也會期盼子女能孝順董事，《搜狐》分析四大生肖「晚年生活最滋潤」，分別是豬、羊、牛、龍，屬豬、羊的人個性都比較善良，老年生活更加順遂，屬牛的人勤勞能幹，雖然年輕時可能吃苦吃虧，但老了這種情況就能改善，屬龍的人則是子孫滿堂、沒有病痛。

屬豬的人天生有福氣，生活中有很多貴人相助，雖然看起來比較傻，但其實他們非常機智，同時也非常善良，無論是小時候或長大，都非常幸運，由於生活比較順遂，因此他們也很單純、沒有心眼，老年生活滋潤，沒有大病大災，老了也會健康的長命百歲，子女孝順。

屬羊的人比較善良，性格隨和，不喜歡爭搶，生活中遇到喜歡的東西也會主動禮讓，對朋友非常好、喜歡分享自己的小故事，有新鮮事物會第一時間與朋友分享，且對待感情很專一，一旦認定另一半，就看不上身邊其他更優秀的人。晚年生活將非常幸福，不愁吃穿，也不受病痛折磨。

屬牛的人勤勞能幹、非常細心，他們不怕吃苦，前半生過的比較辛苦，由於真誠實在的個性，平時難免吃虧，但是到了晚年這種情況就會改善，生活越加滋潤，不會對小事煩惱，心態更好，子女也懂得分擔父母辛勞。

屬龍的人活潑健談、有領導的能力，他們度生活有很高的要求，每個人生階段都有目標，會努力達到目的，否則不會善罷甘休，因為執著的個性，也讓他們能更接近成功，晚年生活幸福，家庭和諧且子孫滿堂，身體健康。

上一則

「AI大戰來了」Meta、OpenAI 同日推出新產品

下一則

房市前線／房市降溫的連鎖效應

延伸閱讀

澳洲父母幫兒子取名「安非他命」 審核竟過關

澳洲父母幫兒子取名「安非他命」 審核竟過關
重逢的酸楚

重逢的酸楚
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

熱門新聞

財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00
日本發明家在網路上提案數張iPhone的簡易設計圖，引發許多果粉共鳴。（取材自X平台）

日本發明家畫出「心中最理想iPhone」設計圖 果粉狂敲碗

2023-09-23 22:56

超人氣

更多 >
領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」
郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉

郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了
暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備