洛克菲勒大學研究：叫聲複雜的鳥類更聰明

洛克菲勒大學的研究團隊發表研究指出，鳥類聲音學習的能力，與腦容量大小有關。圖為吉爾吉斯阿拉阿爾查自然公園的山雀，示意圖，非新聞當事鳥類。（歐新社）

很多鳥兒鳴叫聲美妙悅耳。一項最新研究發現，鳴禽學習發聲或模仿聲音的能力，與它們解決問題能力和腦容量大小相關。

美國洛克菲勒大學（Rockefeller University）的研究團隊近期在美國「科學（Science）」雜誌上發表文章報告說，他們對23個種類的214隻鳥的分析表明，聲音學習與至少一種高級認知能力存在關聯，如解決問題的能力。這是首次對多種鳥類而不是單一鳥類進行此類研究。

模仿發聲等複雜的發聲學習是人類口語能力的重要組成部分，並且被認為與更高級的認知能力有關。為測試鳥類學習複雜發聲能力與其認知能力之間是否存在關聯，研究團隊對23個品種的共214隻鳥進行了一組行為實驗，這些物種包括2種已被馴養的鳥、19種野外捕獲的鳴禽及兩種不會學習發聲的鳥。

研究人員結合有關這些品種鳥類發聲行為的已發表數據，用行為實驗評估每只鳥認知能力的4項指標，即解決問題、聯想、倒序學習和自我控制的能力，比如要求鳥拉開燒瓶軟木塞蓋子以獲取食物。他們發現，具有最複雜發聲學習天資的鳥類會表現出更好的解決問題技能，並擁有較大腦容量。更重要的是，即使考慮到個體差異、系統發育及其他非認知變量，學習發聲的能力、解決問題的能力和腦容量大小之間仍然存在穩固關係。

研究人員接下來希望尋找相關特徵背後的基因，這可能將有助於了解人類語言的進化。研究負責人讓-尼古拉斯·奧代特（Jean-Nicolas Audet）說：「我們可能有機會發現與解決問題和聲音學習相關的基因，這些基因也可能適用於人類的相同行為。」