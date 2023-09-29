英知名地標「羅賓漢樹」似遭16歲少年蓄意砍斷 居民氣炸

英國著名的「羅賓漢樹」被16歲少年砍倒。(路透)

英格蘭東北部的世界遺產 「哈德良長城」（Hadrian's Wall）旁原本矗立著樹齡超過200年的「羅賓漢 樹」，但這棵樹今天被發現斷成兩截，居民又悲又怒；警方已逮捕一名16歲少年。

綜合法新與路透報導，這棵梧桐老樹位於諾森伯蘭國家公園（Northumberland National Park）內，是英國知名景點之一，在一夜暴風雨過後被人發現斷成兩截。

英國著名的「羅賓漢樹」被16歲少年砍倒。(路透)

依法新社記者現場所見，樹樁上留有白色油漆記號，切面如同被電鋸鋸過一樣平整，被鋸下的樹冠有部分倒臥在哈德良長城的城牆上。

這棵樹曾經出現在男星凱文科斯納（Kevin Costner）1991年主演的知名電影「俠盜王子羅賓漢」（Robin Hood：Prince of Thieves）中，自此為國際所知，也被稱為「羅賓漢樹」。

英國著名的「羅賓漢樹」砍倒前後照片。(Getty Images)

正調查此案的諾桑比亞（Northumbria）警方表示，一名16歲少年因涉嫌造成刑事損害而被捕。

警司魏林（Kevin Waring）說：「今天這起事件已為當地社區內外帶來巨大衝擊、悲傷和憤怒…考量我方調查仍處於非常初步的階段，我們抱持開放態度。」

這棵樹2016年獲英國「林地信託基金會」（Woodland Trust）評選為「年度最佳樹木」，是多年來吸引數以百萬計遊客到此拍照留念的重要景點。

英國著名的「羅賓漢樹」砍倒前後照片。(Getty Images)

諾森伯蘭國家公園管理局執行官蓋茨（Tony Gates）說，這棵樹看起來是被人「蓄意砍斷」。

他說，他和國家公園的志工們有「巨大的失落感」，許多人知道這個消息後都哭了。

他還說：「這對許多人而言意義重大。有人會在這裡求婚，舉辦重要的家族活動…或許有些人在這裡撒下親人的骨灰。我真的很難理解有人覺得可以在這種地方做這樣的事。」