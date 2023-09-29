世界亂糟糟…諾貝爾和平獎「今年恐從缺」 越戰時也曾停頒

一年一度的諾貝爾獎將於下周登場，其中重頭戲和平獎廣受外界關注。（美聯社）

一年一度的諾貝爾獎 將於下周登場，其中重頭戲和平獎廣受外界關注，有消息傳出，今年恐怕因為全球各地衝突激增，使得諾貝爾和平獎得主從缺，而該情況上一次發生是在1972年越戰期間。

法新社報導，諾貝爾獎將於10月2日至9日在挪威首都奧斯陸公布各項得獎名單，但現在卻傳出，原本預計要在6日公布的諾貝爾和平獎，可能會沒有任何得主。

有專家表示，目前全球事態黯淡，像是俄烏戰爭即將進入第二個年頭，幾個超級大國之間的緊張局勢加劇，以及近年來非洲發生多起政變，讓全球都陷入不穩定的局面。

此外，官方取消邀請俄羅斯、白俄羅斯和伊朗 大使出席頒獎典禮，也多少反映相關態度。

瑞典 國際事務教授華倫斯汀（ Peter Wallensteen）表示，從很多方面來看，他認為今年諾貝爾委員會不頒發和平獎是十分恰當的。他認為這會是表明世界局勢十分嚴峻的好方法。

瑞典國際事務教授、和平與衝突研究員華倫斯坦（Peter Wallensteen）認為，「從很多方面來看，委員會今年不頒發任何獎項，都是合適的。這將是標誌國際局勢嚴峻的好方法。」

挪威諾貝爾委員會秘書長恩約斯塔（Olav Njolstad）坦言，「很難想像結果會是這樣，但我不會說這是不可能的。」儘管如此，他仍認為世界需要一些指向正確方向的事物，因此「即使是在今年，諾貝爾和平獎也有必要頒發。」

諾貝爾和平獎過去也曾有一次停頒紀錄，當時是1972年的越南戰爭期間所致。儘管提名名單保密到家，觀察人士仍列出熱門得主，包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）、爭取原民權利的巴西卡雅波族酋長郝倪（Raoni Metuktire）。

此外，伊朗庫德族少女艾米尼（Mahsa Amini）2022年因頭巾問題而不幸逝世，該國女性持續發起示威，伊朗記者阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）及人權運動家穆罕默迪（Narges Mohammadi），或者伊朗民主與自由聯盟（ADFI）都被視為潛在獲獎者。