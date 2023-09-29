我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

世說新聞╱華人走線 翻墻入境警迎接 好吃好喝好開心

世界亂糟糟…諾貝爾和平獎「今年恐從缺」 越戰時也曾停頒

編譯徐榆涵／即時報導
一年一度的諾貝爾獎將於下周登場，其中重頭戲和平獎廣受外界關注。（美聯社）
一年一度的諾貝爾獎將於下周登場，其中重頭戲和平獎廣受外界關注。（美聯社）

一年一度的諾貝爾獎將於下周登場，其中重頭戲和平獎廣受外界關注，有消息傳出，今年恐怕因為全球各地衝突激增，使得諾貝爾和平獎得主從缺，而該情況上一次發生是在1972年越戰期間。

法新社報導，諾貝爾獎將於10月2日至9日在挪威首都奧斯陸公布各項得獎名單，但現在卻傳出，原本預計要在6日公布的諾貝爾和平獎，可能會沒有任何得主。

有專家表示，目前全球事態黯淡，像是俄烏戰爭即將進入第二個年頭，幾個超級大國之間的緊張局勢加劇，以及近年來非洲發生多起政變，讓全球都陷入不穩定的局面。

此外，官方取消邀請俄羅斯、白俄羅斯和伊朗大使出席頒獎典禮，也多少反映相關態度。

瑞典國際事務教授華倫斯汀（ Peter Wallensteen）表示，從很多方面來看，他認為今年諾貝爾委員會不頒發和平獎是十分恰當的。他認為這會是表明世界局勢十分嚴峻的好方法。

瑞典國際事務教授、和平與衝突研究員華倫斯坦（Peter Wallensteen）認為，「從很多方面來看，委員會今年不頒發任何獎項，都是合適的。這將是標誌國際局勢嚴峻的好方法。」

挪威諾貝爾委員會秘書長恩約斯塔（Olav Njolstad）坦言，「很難想像結果會是這樣，但我不會說這是不可能的。」儘管如此，他仍認為世界需要一些指向正確方向的事物，因此「即使是在今年，諾貝爾和平獎也有必要頒發。」

諾貝爾和平獎過去也曾有一次停頒紀錄，當時是1972年的越南戰爭期間所致。儘管提名名單保密到家，觀察人士仍列出熱門得主，包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）、爭取原民權利的巴西卡雅波族酋長郝倪（Raoni Metuktire）。

此外，伊朗庫德族少女艾米尼（Mahsa Amini）2022年因頭巾問題而不幸逝世，該國女性持續發起示威，伊朗記者阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）及人權運動家穆罕默迪（Narges Mohammadi），或者伊朗民主與自由聯盟（ADFI）都被視為潛在獲獎者。

諾貝爾獎 伊朗 瑞典

上一則

印度男腹痛就醫 醫師開刀驚見螺絲、鈕扣等60種異物

延伸閱讀

全球衝突不斷 諾貝爾和平獎落誰家仍難預料

全球衝突不斷 諾貝爾和平獎落誰家仍難預料
金正恩加快核武 加強與反美國家關係

金正恩加快核武 加強與反美國家關係
伊朗稱成功發射軍用成像衛星 不甩西方疑慮

伊朗稱成功發射軍用成像衛星 不甩西方疑慮
伊朗成功發射第3枚軍事衛星 美憂彈道飛彈技術恐延伸至核武

伊朗成功發射第3枚軍事衛星 美憂彈道飛彈技術恐延伸至核武

熱門新聞

中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00
日本發明家在網路上提案數張iPhone的簡易設計圖，引發許多果粉共鳴。（取材自X平台）

日本發明家畫出「心中最理想iPhone」設計圖 果粉狂敲碗

2023-09-23 22:56

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規