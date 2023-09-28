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「死亡是另一場偉大的冒險」 盤點「鄧不利多」邁可坎邦智慧10金句

世界新聞網／輯
麥可坎邦曾以「哈利波特」系列的鄧不利多校長一角廣為人知。（取材自IMDb）
麥可坎邦曾以「哈利波特」系列的鄧不利多校長一角廣為人知。（取材自IMDb）

愛爾蘭裔英國演員邁可坎邦（Michael Gambon）逝世，享壽82歲。他因為演出「哈利波特」（Harry Potter）系列電影中睿智的鄧不利多（Albus Dumbledore）校長，而為全球觀眾所知。

邁可坎邦在2004年接替已故演員李察哈里斯（Richard Harris）飾演鄧不利多，這個角色在系列電影裡充滿智慧、對生死以及善惡皆有獨到看法。其中一句「對於頭腦十分清醒的人來說，死亡不過是另一場偉大的冒險。」（For a very sober-minded people, death is just another great adventure.）這句台詞，在這個離別時刻，聽起來令人難過。

邁可坎邦（左）因為演出「哈利波特」系列電影中睿智的鄧不利多校長，而為全球觀眾所知...
邁可坎邦（左）因為演出「哈利波特」系列電影中睿智的鄧不利多校長，而為全球觀眾所知。（美聯社）

以下盤點鄧不利多在「哈利波特」的經典金句，重溫鄧不利多溫暖台詞。

1.「在我不那麼謙虛的觀點中，言語是我們最取之不盡用之不竭的魔力源泉。既能造成傷害，又能彌補傷害。」

2.「沉迷於夢想而忘記生活是不行的。」

3.「人們發現原諒別人的錯誤，比原諒別人的正確容易得多。」

4.「我相信真相通常比謊言更可取。」

5.「雖然我們來自不同的地方，說著不同的語言，但我們的心是一體的。」

6.「暫時麻痺疼痛，當你最終感覺到疼痛時，情況會變得更糟。」

7.「好奇心不是罪，但我們應該謹慎對待我們的好奇心。」

8.「我有時會發現，我相信你知道這種感覺，我的腦海裡塞滿了太多的想法和記憶。」

9.「一個人出生什麼並不重要，重要的是他們成長為什麼樣的人。」

10.「事實：這是一件美麗而可怕的事情，因此應該謹慎對待。」

哈利波特

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