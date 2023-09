「死亡是另一場偉大的冒險」 盤點「鄧不利多」邁可坎邦智慧10金句

麥可坎邦曾以「哈利波特」系列的鄧不利多校長一角廣為人知。(取材自IMDb)

愛爾蘭裔英國演員邁可坎邦(Michael Gambon)逝世,享壽82歲。他因為演出「哈利波特 」(Harry Potter)系列電影中睿智的鄧不利多(Albus Dumbledore)校長,而為全球觀眾所知。

邁可坎邦在2004年接替已故演員李察哈里斯(Richard Harris)飾演鄧不利多,這個角色在系列電影裡充滿智慧、對生死以及善惡皆有獨到看法。其中一句「對於頭腦十分清醒的人來說,死亡不過是另一場偉大的冒險。」(For a very sober-minded people, death is just another great adventure.)這句台詞,在這個離別時刻,聽起來令人難過。

邁可坎邦(左)因為演出「哈利波特」系列電影中睿智的鄧不利多校長,而為全球觀眾所知。(美聯社)

以下盤點鄧不利多在「哈利波特」的經典金句,重溫鄧不利多溫暖台詞。