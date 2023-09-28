雲裡也有微塑膠 學者示警若不因應塑膠空汙 恐釀不可逆大危機
法新社27日報導，日本科學家發現雲裡也存在微塑膠，這些微粒富含親水性，對雲朵聚集過程發揮重要作用，進而影響天氣系統，但具體如何影響，目前尚無法完全理解。
一份刊登在科學期刊「環境化學快報」（Environmental Chemistry Letters）的研究指出，科學家從日本富士山與大山峰頂的雲霧中採集水樣本，透過影像技術檢查樣本中的物理與化學組成後，發現裡頭含有9種不同的塑膠聚合物與1種橡膠，大小介於7.1至94.6微米之間，而每公升的水樣本中約含有6.7至13.9片微塑膠。
研究還發現，樣本中富含親水性聚合物，代表這些微粒大大影響了雲朵迅速積累成型的過程，且在天氣系統中扮演重要角色。
論文主要作者、早稻田大學教授大河內博27日警告，若沒有積極因應「塑膠空汙」議題，環境恐發生不可逆的重大危機。大河內指出，當微塑膠抵達大氣頂端、受陽光中的紫外線曝曬，微塑膠會分解並釋放出溫室氣體。
微塑膠泛指小於5毫米的塑膠微粒，來源包括工業廢水、紡織業、汽車輪胎、個人保養品等。科學家過去曾在北極海深海魚身上找到微塑膠，也曾在歐洲庇里牛斯山山頂覆雪中找到，但至今仍無法確定微塑膠的傳播機制，對空中微塑膠的研究更是有限。
近來已有愈來愈多證據指出，微塑膠除了會對環境造成危害，還會影響心肺臟健康，甚至與癌症有關。
上一則
Lisa瘋馬秀28日登場 搶先上傳美照 出演原因、曲目曝光
下一則
FB留言