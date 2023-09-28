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雲裡也有微塑膠 學者示警若不因應塑膠空汙 恐釀不可逆大危機

編譯陳曉慈／即時報導
日本科學家發現雲裡也存在微塑膠，且這些塑膠微粒可能正透過目前科學尚未完全理解的的方式影響氣候變化。照片為示意圖。（路透）
日本科學家發現雲裡也存在微塑膠，且這些塑膠微粒可能正透過目前科學尚未完全理解的的方式影響氣候變化。照片為示意圖。（路透）

法新社27日報導，日本科學家發現雲裡也存在微塑膠，這些微粒富含親水性，對雲朵聚集過程發揮重要作用，進而影響天氣系統，但具體如何影響，目前尚無法完全理解。

一份刊登在科學期刊「環境化學快報」（Environmental Chemistry Letters）的研究指出，科學家從日本富士山與大山峰頂的雲霧中採集水樣本，透過影像技術檢查樣本中的物理與化學組成後，發現裡頭含有9種不同的塑膠聚合物與1種橡膠，大小介於7.1至94.6微米之間，而每公升的水樣本中約含有6.7至13.9片微塑膠。

研究還發現，樣本中富含親水性聚合物，代表這些微粒大大影響了雲朵迅速積累成型的過程，且在天氣系統中扮演重要角色。

論文主要作者、早稻田大學教授大河內博27日警告，若沒有積極因應「塑膠空汙」議題，環境恐發生不可逆的重大危機。大河內指出，當微塑膠抵達大氣頂端、受陽光中的紫外線曝曬，微塑膠會分解並釋放出溫室氣體。

微塑膠泛指小於5毫米的塑膠微粒，來源包括工業廢水、紡織業、汽車輪胎、個人保養品等。科學家過去曾在北極海深海魚身上找到微塑膠，也曾在歐洲庇里牛斯山山頂覆雪中找到，但至今仍無法確定微塑膠的傳播機制，對空中微塑膠的研究更是有限。

近來已有愈來愈多證據指出，微塑膠除了會對環境造成危害，還會影響心肺臟健康，甚至與癌症有關。

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