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膽大狗英雄：烏克蘭偵爆犬「子彈」戰地掃雷的護國神犬

轉角24小時
烏克蘭偵爆犬「子彈」（Patron）以天生嗅覺天賦在戰爭中為烏軍掃除上百枚地雷，烏克蘭也為牠推出慈善紀念郵票。郵票以諷刺漫畫呈現、富有小巧思，郵政總局也將銷售收入用來資助掃雷任務和動物收容所。（歐新社、美聯社）
烏克蘭偵爆犬「子彈」（Patron）以天生嗅覺天賦在戰爭中為烏軍掃除上百枚地雷，烏克蘭也為牠推出慈善紀念郵票。郵票以諷刺漫畫呈現、富有小巧思，郵政總局也將銷售收入用來資助掃雷任務和動物收容所。（歐新社、美聯社）

「牠是前線的狗英雄，也是烏克蘭孩子心中的守護者。」身穿烏克蘭軍隊小背心、於前線戰地穿梭的偵爆犬「子彈」（Patron），利用敏銳的嗅覺天賦在俄烏戰爭中立下大功，至今已協助烏克蘭軍隊掃除上百枚地雷和未爆彈。子彈能發揮的功能不只掃雷，烏克蘭為了宣導地雷安全知識、將牠作為主角拍成卡通《守護犬》，並做為教材教導學童地雷安全知識。如今「子彈」不只是在戰爭前線進行掃雷任務的偵爆犬，牠所帶來的影響力，更已成為烏克蘭人民心中堅不可摧的象徵。

今年4歲的「子彈」是一隻傑克羅素㹴犬，原本是烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）排雷大隊技術兵伊利耶夫（Михайло Ільєв）家的寵物。起初伊利耶夫購買這隻狗是想送給兒子當作禮物，但很快地，他們發現子彈異常敏銳的嗅覺能力，加上子彈體型小、體重也不到5公斤，在探測地雷工作不會構成危險，因此伊利耶夫決定將牠帶到軍隊中進行掃雷訓練。

2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭，進攻之餘也一邊埋下大量地雷，子彈從切爾尼戈夫開始，幫助烏克蘭國家緊急服務局（State Emergency Service）出任務，不到三個月便累積尋找超過236枚由俄羅斯埋下的爆炸裝置。

（取材自Patron Ｘ平台）
（取材自Patron Ｘ平台）

在進行掃雷工作的子彈。（路透）
在進行掃雷工作的子彈。（路透）

2022年3月19日，國家緊急服務局在Facebook上發布一段子彈工作的影片，使牠一夕間成為國際明星狗——影片中子彈蹬地躍上一輛廂型車、坐在士兵的大腿上出任務，接著在廢墟當中來回穿梭、仔細嗅探，確保該地區安全無虞。每次子彈尋獲地雷時，伊利耶夫就會拿起司獎勵牠，「牠非常喜愛起司，更確切地說，子彈願意為了起司而辛勤工作」。子彈工作的可愛模樣迅速成為烏克蘭「愛國忠犬」代表，至今Instagram已累積將近42萬名追蹤者。

成為世界知名的網紅狗後，烏克蘭郵政總局也為牠推出慈善紀念郵票。一份子彈郵票售價為248赫夫納（約6.6美元），之中8張郵票以幽默諷刺的漫畫風格呈現——例如子彈在田野中對著一枚俄羅斯導彈撒尿、或是憤怒地瞪著兩枚藏有手榴彈的俄羅斯娃娃，後方則是被炸毀的建築物與樹木，凸顯俄烏戰爭背景下的工作情景。

俄烏開打後，郵政總局在幾個關鍵時刻發行郵票，2022年4月莫斯科號沈船、10月克里米亞大橋爆炸等等，對生活在戰爭下的烏克蘭民眾富有紀念意義，也藉此支援軍隊。2022年8月30日子彈郵票發行當天，基輔郵政總局外再度排起人龍，民眾歡喜搶購這款限量的又富有愛國精神的可愛郵票。郵政總局表示，子彈郵票的銷售收入將會贊助軍隊排雷行動和國內動物收容所。烏克蘭郵政局局長伊霍爾‧斯米揚斯基（Ihor Smilyanskyi）表示：

「我們一起籌資100萬歐元購買更多排雷設備，這些（設備）也許不會像子彈一樣可愛迷人，但它們有助於加速掃雷、還給我們安全美好的家園」。

子彈慈善紀念郵票。（取材自Ｘ平台）
子彈慈善紀念郵票。（取材自Ｘ平台）

子彈豐功偉業受到國際認同。（路透）
子彈豐功偉業受到國際認同。（路透）

成為學童教材的明星狗

烏克蘭目前是全球地雷數量最多的國家，前國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今年8月表示，烏軍在前線每平方公尺都能挖掘到至少五枚地雷，且都是由俄軍埋下、用來破壞烏克蘭的反攻。雖然烏克蘭當局已盡力清除，但截至2023年4月，該國境內仍有約17萬4千平方公里、相當於30%土地存在地雷安全風險，保守預估至少需要耗費10年才能清除乾淨。

這些爆裂物不只隱藏於森林與河床，也埋在住宅區、街道與基礎建設下，俄軍甚至隨機將各種物品製作成爆裂物，如玩具、門、電器、盒子等，加上許多未爆彈體積小，兒童容易因好奇心碰觸而被炸傷、甚至喪命。

為避免更多兒童誤觸爆裂物，烏克蘭在與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作下，將地雷安全課程納入教材，明星犬子彈也成為教材元素。2023年1月、俄烏開打10個月之際，烏克蘭Plastic Bag工作室推出以子彈為主角的卡通《守護犬》（Patron the dog），透過冒險故事和兒童討論發現爆裂物時的應變原則。首播前，子彈Instagram官方帳號上寫著：

「這部卡通是有關我和（我的貓朋友）湯姆、以及那些在這10個月當中，啟發我們的動物朋友。這10個月以來充滿太多精采的故事和冒險！……但我現在不在這裡透露太多！」

來源：Patron The Dog

子彈慈善紀念郵票。（取材自Ｘ平台）
子彈慈善紀念郵票。（取材自Ｘ平台）

《守護犬》教導兒童遇見可疑物品時的應變方式，並以金黃色光芒狀的角色作為引爆地雷的壞人。第一集《毀壞的橋》（Destroyed Bridge）中，子彈收到任務得知一座橋被毀壞了，在現場嗅出可疑物時牠喊出口號「勿接觸、勿接近，撥打101」，並在最後與一隻魚朋友共同擊敗地雷壞人。

這部卡通也充滿正義與勇氣，例如第六集《子彈的原則》（Patron's Rule）中，子彈與自己的貓朋友湯姆互相分享彼此勇敢的方式。子彈講述兒時見到其他小狗遭到欺負、父親為牠挺身而出，讓牠學會不應在遇到惡霸時畏懼；此外子彈小時候懼高，穿軍裝的人類朋友安慰牠，「勇氣並非無所畏懼，而是畏懼時仍願意行動」，而這句話也深深影響著牠，影片最後聽故事的湯姆說：「這就是烏克蘭人的精神。」

一名來自基輔的老師萊西婭．尤奇辛（Lesya Yurchyshyn）在BBC節目中表示，有別於傳統生硬的宣導手冊，子彈納入教材成功幫助了孩子在有趣、有安全感的氛圍下吸收知識。此外，子彈的主人、也是排雷大隊士兵伊利耶夫也常帶著子彈走訪學校，透過有趣的互動和遊戲，讓地雷宣導更加生動。伊利耶夫表示，

「孩子們看到子彈本尊時興奮不已，他們現在不只透過圖片，還能以影片或遊戲學習安全規則，保護自己和朋友的安全。」

子彈豐功偉業受到國際認同，也曾見過不少國家元首，左圖為牠與英國首相蘇納克的合照；...
子彈豐功偉業受到國際認同，也曾見過不少國家元首，左圖為牠與英國首相蘇納克的合照；右圖為《守護犬》海報，圖中有黃色代表爆裂物的角色、以及子彈的貓朋友湯姆。 （取材自Ｘ平台）

排雷大隊士兵與子彈的主人伊利耶夫（左）帶著子彈一起透過視訊接受媒體訪問，訪問過程...
排雷大隊士兵與子彈的主人伊利耶夫（左）帶著子彈一起透過視訊接受媒體訪問，訪問過程子彈敵不了睡意，在一旁昏昏欲睡。（取材自Ｘ平台）

2022年5月9日，烏克蘭總統澤倫斯基授予子彈和伊利耶夫三級勇氣勳章，感謝他們對烏克蘭的貢獻。頒獎典禮舉辦時間洽逢加拿大總理杜魯多訪問，杜魯多也一起見證了子彈獲獎的時刻。儀式中，子彈看見杜魯多興奮地不停吠叫，澤倫斯基還趁機開玩笑詢問杜魯多：「你口袋有什麼東西嗎？」當天伊利耶夫和子彈接受媒體視訊訪問時，子彈還擋不住睡意、在一旁默默闔上眼睛睡著的模樣，更與先前興奮搖曳尾巴的樣子呈現對比。

對於子彈為烏克蘭的貢獻，澤倫斯基在頒獎後的聲明中說，

「今天，我想表揚那些早已在為我們掃除地雷的烏克蘭英雄，尤其是這位表現出色的小工兵『子彈』，牠不僅協助尋找爆裂物，同時也在教導我們的孩子，在有地雷威脅地區的安全規範」。

子彈和主人伊利耶夫被烏克蘭總統授予三級勇氣勳章，加拿大總理杜魯多也見證了獲獎時刻...
子彈和主人伊利耶夫被烏克蘭總統授予三級勇氣勳章，加拿大總理杜魯多也見證了獲獎時刻。（路透）

烏克蘭 郵政 杜魯多

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