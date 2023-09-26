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微軟擬聘核能專家整合小型核反應爐 竟和AI與雲端運算有關

編譯葉亭均／綜合外電
微軟正在招聘核能技術專家，打算利用小型核反應爐為其AI與雲端運算提供電力。（路透）
微軟正在招聘核能技術專家，打算利用小型核反應爐為其AI與雲端運算提供電力。（路透）

人工智慧（AI）需要大量的電腦算力，而微軟（Microsoft）打算利用小型核反應爐為其AI與雲端運算提供電力。

CNBC網站報導，微軟上周張貼的職缺顯示，該公司正尋求核能技術專家帶領微軟整合「小型模組化反應爐」（SMR）與微反應爐的技術評估，以便為雲端服務Microsoft Cloud和AI所在的資料中心提供電力。

具體來說，微軟正尋求聘僱「核技術首席專案經理人」，將負責催生和執行全球SMR和微反應器能源策略。微軟寄望透過核分裂（即原子分裂並釋放能量）產生能源。

在今年1月，微軟宣布對熱門的AI聊天機器人創建機構ChatGPT投資100億美元。微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）也是核能新創公司泰拉能源（TerraPower）的董事長，該公司致力於開發和擴大SMR的設計。

泰拉能源發言人表示，該公司「目前並沒有任何要把反應爐賣給微軟的協議」。

不過，微軟已公開承諾要從核融合領域的創新者尋求核能。在5月，微軟宣布已與核融合新創公司Helion簽下電力採購協議，要在2028年向Helion購買電力。OpenAI執行長奧特曼是Helion的早期與重要投資者。

核融合發生在當兩個較小的原子核碰撞在一起，形成一個較重的原子，並在過程中釋放大量能量之時。這是太陽發出能量的方式，但在地球上，核融合尚未大規模發展，不過許多由創投資助的新創公司正投入推動核融合實現，原因是具有龐大的乾淨能源潛力。

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