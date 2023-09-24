樂高受挫…以回收PET製作積木行不通 碳足跡反而更高

樂高放棄以回收飲料瓶代替油基塑膠材料來製造積木，因為那會導致產品碳排放量反而變高。（路透）

全球最大玩具商樂高（Lego）放棄了以回收飲料瓶代替石油 提煉的塑膠材料來製造積木的想法，因為那會導致產品碳排放量更高。

金融時報和衛報都報導了樂高的決定。在氣候危機來襲之際，眾多企業重新評估其對全球碳排的影響，樂高是其中之一。

這家丹麥公司每年生產數十億塊樂高積木，它在2021年宣布，已經在測試能否以回收的PET（聚對苯二甲酸乙二酯，polyethylene terephthalate）來取代ABS樹脂（丙烯腈丁二烯苯乙烯，acrylonitrile butadiene styrene）。樂高積木大約80%採用ABS，而生產1公斤塑膠需求2公斤左右的石油。

樂高的永續發展主管Tim Brooks解釋，「這像是試圖用木頭而不是鋼材來造自行車」。由於非石油基材料比較柔軟，需加入額外成分來提高耐用性，而且在加工和乾燥上也要耗費更多能源。他說，「為了擴大再生PET生產規模，必須改變工廠的一切，結果是碳足跡變得更高。這真是令人失望」。

樂高執行長Niels Christiansen表示，該公司測試了數百種材料，但找不到解決永續性問題的「神奇材料」。現在的做法是融入更多生物基和回收材料，使ABS更具永續性，且推動舊積木的回收再利用。Christiansen說，要把永續發展支出增加兩倍到30億美元，同時承諾不會將成本轉嫁給消費者，他承認這可能損害樂高的利潤 率。