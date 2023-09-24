4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

10月將至，搜狐分析四種生肖運勢將提升，包括龍、豬、牛、羊，事業會更上一層漏，前景一片光明。其中屬龍的人要注意控制脾氣，否則容易失去機會，屬豬的人雖然財源廣進，但健康運勢不佳，容易感冒，建議吃清淡的食物。

生肖龍

屬龍的人將有好運，且會發財致富，有機會一掃這三個月的霉運，財運及好運都會更上一層樓，今年前工作職位也會得到晉升，尤其1988年龍年出生的人，10月陽氣旺盛，日支、火五行旺盛，形成火生土生財勢。不過要注意控制自己的脾氣，否則容易失去機會。

生肖豬

屬豬的人10月後有望擺脫之前不利的局面，難實現的願望也會變得容易實現，好運來了，財源廣進，全家幸福，不過屬豬的人要注意，10月健康運勢不佳，小心頸椎疼痛問題，有些人容易感冒、發燒、流鼻涕，建議吃一些清淡的食物，不要吃太油膩的食物。

生肖牛

屬牛的人10月運勢改善，若抓住好運氣，就會有一筆意外之財，告別運氣不理想、被瑣事困擾的情況，另外接下來三個月內還會收穫很好的愛情，注意與人相處時和諧最可貴，避免惹事生非。

生肖羊

屬羊的人慷慨善良、重視成就，自我要求嚴謹，10月財運將進入快車道，財富會爆發，抓住機會就會擁有極其美好和幸福的生活，少數人還能收穫愛情，若想盡快得到真愛，就該大膽、足智多謀，多表達自己。