「鬼修女II」蟬聯北美票房冠軍 席維斯史特龍「浴血任務4」排第2

「浴血任務4」摘得本期北美周末票房亞軍。（圖：車庫提供）

「硬漢」雲集的「浴血任務4」（Expend4bles），首映成為最新一期北美周末票房榜單排名最高的新片。

據票房統計網站BoxOfficeMojo9月24日發佈的電影市場數據，32部影片北美周末票房（22日至24日）報收約4916萬美元，較前一周末下跌約20%。經過連續9個周末下跌，截至24日中午的統計數據顯示，北美周末票房已跌至2023年迄今最低谷。

好萊塢知名動作電影「浴血任務」系列於2010年面世，第一部由動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）自編自導自演，此後又於2012年和2014年推出兩部，前三部影片全球總票房超過8億美元。

「浴血任務4」摘得本期北美周末票房亞軍。（圖：車庫提供）

時隔9年推出的戰爭動作冒險片「浴血任務4」，集結傑森史塔森（Jason Statham）、席維斯史特龍、東尼嘉（Tony Jaa）等銀幕「硬漢」，22日亮相時力奪當天北美票房冠軍，並以估算約為830萬美元的首映周末票房摘得本期北美周末票房亞軍。然而該片開畫反響在其系列中墊底，目前主要電影網站對之評價為IMDb評分5.2、MTC評分29、爛番茄新鮮度16%，CinemaScore打分為B－。

懸疑恐怖片「鬼修女II」（The Nun II）此番周末票房估算約為840萬美元，以微弱優勢第三次獲得北美周末票房冠軍。目前該片北美累計票房約6922萬美元、總票房約2.04億美元，與2018年第一部的票房成績還有較大差距。

「鬼修女II」第三次獲得北美周末票房冠軍。(圖:華納兄弟提供)

在西方傳統節日萬聖節 臨近之際推出的「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice），以約630萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。這部講述萬聖節聚會驚悚故事的懸疑劇情片由華裔影星楊紫瓊等參演，目前北美累計票房約2535萬美元、總票房約7155萬美元。

丹佐華盛頓（Denzel Hayes Washington）主演的動作驚悚片「私刑教育 3」（The Equalizer 3），以約473萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第4位，迄今北美累計票房約8126萬美元、總票房約1.49億美元。

今年大熱的奇幻愛情喜劇片「芭比 」（Barbie），票房力道強勁而綿長。儘管隨著放映影院繼續減少，此番周末票房環比下跌16%，仍以約320萬美元續居榜單第5位。上映兩個月以來，該片在北美累計收獲逾6.3億美元、全球票房約14.27億美元，穩坐2023年度北美和全球票房頭把交椅。

此外，隨著放映影院從個位數增至三位數，傳記劇情喜劇片「笨錢效應」（Dumb Money）此番周末票房大漲1031%，以約250萬美元從上期榜單第19名躍升本輪排名第8位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.1、MTC評分66、爛番茄新鮮度84%。