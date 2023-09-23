12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」

透過星座分析，瞭解到每個星座對吃的不同堅持。示意圖。（ingimage）

所謂「食色性也」，愛吃是人的天性，而不一樣的人，對吃也有著不一樣的追求。日本 網站「占TV」就分析十二星座的人，排行最愛吃的星座是什麼。

第12名 摩羯座

摩羯座屬於不想吃太多，只要八分飽就好的類型。相對地，他們會精準控制，在食量內吃下想吃的東西。

第11名 天秤座

社交性格的天秤座，為了怕別人說閒話，所以不喜歡吃太多。

第10名 牡羊座

牡羊座覺得吃東西就是要快速解決，沒時間管太多。

第9名 水瓶座

水瓶座會為了不要被認為自己很愛吃，故意選擇吃不多。

第8名 天蠍座

天蠍座對吃有一定堅持，不會什麼都大快朵頤。

第7名 射手座

如果是被請客的場合下，射手座就會點一大堆好好享受。

第6名 雙魚座

雙魚座性格纖細，平常生活壓力大，容易暴飲暴食排解。

第5名 巨蟹座

巨蟹座有時下廚東西做太多，就會以「不要浪費」為由通通吃光。

第4名 處女座

處女座崇尚節約，是那種會靠著試吃來填飽肚子的人。

第3名 雙子座

好奇心旺盛的雙子座，只要看到別人在吃東西，自己也會想要嘗鮮。因此「我想吃一口看看」可說是他們的口頭禪。當然，若是看到親朋好友在下廚，也容易等不及大家開飯，就決定自己先動筷子。

第2名 金牛座

做事比較笨拙的金牛座，唯有在吃的時候，精神力會徹底集中。好比在宴席的場合，大家都忙著交際應酬時，金牛座卻只關注桌上的菜色，默默地把東西吃光光。不過這樣樸實的行為，也會受到某些人特別的目光關愛。

第1名 獅子座

元氣滿滿的獅子座，吃起東西來更是相當豪爽。特別是到了吃到飽的店家，他們就會抱持著想吃回本的心，拚命地去夾各種菜色。即使已經填飽肚子了，還會稱「甜點是另一個胃」繼續品嘗點心，挑戰所有東西都能吃過一輪。