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12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」

聯合新聞網／ 即時報導
透過星座分析，瞭解到每個星座對吃的不同堅持。示意圖。（ingimage）
透過星座分析，瞭解到每個星座對吃的不同堅持。示意圖。（ingimage）

所謂「食色性也」，愛吃是人的天性，而不一樣的人，對吃也有著不一樣的追求。日本網站「占TV」就分析十二星座的人，排行最愛吃的星座是什麼。

第12名 摩羯座

摩羯座屬於不想吃太多，只要八分飽就好的類型。相對地，他們會精準控制，在食量內吃下想吃的東西。

第11名 天秤座

社交性格的天秤座，為了怕別人說閒話，所以不喜歡吃太多。

第10名 牡羊座

牡羊座覺得吃東西就是要快速解決，沒時間管太多。

第9名 水瓶座

水瓶座會為了不要被認為自己很愛吃，故意選擇吃不多。

第8名 天蠍座

天蠍座對吃有一定堅持，不會什麼都大快朵頤。

第7名 射手座

如果是被請客的場合下，射手座就會點一大堆好好享受。

第6名 雙魚座

雙魚座性格纖細，平常生活壓力大，容易暴飲暴食排解。

第5名 巨蟹座

巨蟹座有時下廚東西做太多，就會以「不要浪費」為由通通吃光。

第4名 處女座

處女座崇尚節約，是那種會靠著試吃來填飽肚子的人。

第3名 雙子座

好奇心旺盛的雙子座，只要看到別人在吃東西，自己也會想要嘗鮮。因此「我想吃一口看看」可說是他們的口頭禪。當然，若是看到親朋好友在下廚，也容易等不及大家開飯，就決定自己先動筷子。

第2名 金牛座

做事比較笨拙的金牛座，唯有在吃的時候，精神力會徹底集中。好比在宴席的場合，大家都忙著交際應酬時，金牛座卻只關注桌上的菜色，默默地把東西吃光光。不過這樣樸實的行為，也會受到某些人特別的目光關愛。

第1名 獅子座

元氣滿滿的獅子座，吃起東西來更是相當豪爽。特別是到了吃到飽的店家，他們就會抱持著想吃回本的心，拚命地去夾各種菜色。即使已經填飽肚子了，還會稱「甜點是另一個胃」繼續品嘗點心，挑戰所有東西都能吃過一輪。

日本

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