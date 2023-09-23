圖輯／杭州亞運開幕式 「數字火炬手」點燃聖火最驚奇

最後在點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過1億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。(特派記者季相儒／攝影)

因新冠肺炎疫情 延後一年舉辦的杭州亞運 ，23日晚上8點在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。

開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。最後在點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過1億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。