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圖輯／杭州亞運開幕式 「數字火炬手」點燃聖火最驚奇

特派記者季相儒／杭州即時報導
最後在點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過1億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。(特派記者季相儒／攝影)
最後在點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過1億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。(特派記者季相儒／攝影)

新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，23日晚上8點在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。

開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。最後在點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過1億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。

這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。

中華代表團在掌旗官「蝶王」王冠閎、跆拳道好手羅嘉翎共同掌旗下通過「大蓮花」奧體中...
中華代表團在掌旗官「蝶王」王冠閎、跆拳道好手羅嘉翎共同掌旗下通過「大蓮花」奧體中心主場館正中心，獲得上萬觀眾高分貝歡呼，代表團成員更用「震撼」來形容進場體驗。(特派記者季相儒／攝影)
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節...
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。(特派記者季相儒／攝影)
中華代表團（右下）進場。(特派記者季相儒／攝影)
中華代表團（右下）進場。(特派記者季相儒／攝影)
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節...
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。(特派記者季相儒／攝影)
這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳...
這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。(特派記者季相儒／攝影)
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節...
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。(特派記者季相儒／攝影)
中國國家主席習近平（右）與夫人彭麗媛（左）出席此次杭州亞運開幕式。(特派記者季相...
中國國家主席習近平（右）與夫人彭麗媛（左）出席此次杭州亞運開幕式。(特派記者季相儒／攝影)
地主中國隊進場時觀眾熱烈歡呼。(特派記者季相儒／攝影)
地主中國隊進場時觀眾熱烈歡呼。(特派記者季相儒／攝影)
因新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。(...
因新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。(特派記者季相儒／攝影)
中華代表團在掌旗官「蝶王」王冠閎、跆拳道好手羅嘉翎共同掌旗下通過「大蓮花」奧體中...
中華代表團在掌旗官「蝶王」王冠閎、跆拳道好手羅嘉翎共同掌旗下通過「大蓮花」奧體中心主場館正中心，獲得上萬觀眾高分貝歡呼，代表團成員更用「震撼」來形容進場體驗。(特派記者季相儒／攝影)
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節...
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運 疫情 新冠肺炎

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