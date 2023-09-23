圖輯／杭州亞運開幕式 「數字火炬手」點燃聖火最驚奇

最後在點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過1億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。(特派記者季相儒／攝影) 因新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，23日晚上8點在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。 開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。最後在點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過1億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。 這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。 中華代表團在掌旗官「蝶王」王冠閎、跆拳道好手羅嘉翎共同掌旗下通過「大蓮花」奧體中心主場館正中心，獲得上萬觀眾高分貝歡呼，代表團成員更用「震撼」來形容進場體驗。(特派記者季相儒／攝影) 開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。(特派記者季相儒／攝影) 中華代表團（右下）進場。(特派記者季相儒／攝影) 開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。(特派記者季相儒／攝影) 這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。(特派記者季相儒／攝影) 開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。(特派記者季相儒／攝影) 中國國家主席習近平（右）與夫人彭麗媛（左）出席此次杭州亞運開幕式。(特派記者季相儒／攝影) 地主中國隊進場時觀眾熱烈歡呼。(特派記者季相儒／攝影) 因新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。(特派記者季相儒／攝影) 中華代表團在掌旗官「蝶王」王冠閎、跆拳道好手羅嘉翎共同掌旗下通過「大蓮花」奧體中心主場館正中心，獲得上萬觀眾高分貝歡呼，代表團成員更用「震撼」來形容進場體驗。(特派記者季相儒／攝影) 開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。(特派記者季相儒／攝影) 杭州亞運 疫情 新冠肺炎 上一則 超狂新手運 密西根人妻「第1次買勁球彩券」抱回10萬獎金 下一則 12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」
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