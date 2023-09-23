超狂新手運 密西根人妻「第1次買勁球彩券」抱回10萬獎金

密西根州女子羅賓森日前購買了人生中第一張「威力球」，開獎發現幸運贏得10萬美元，圖為威力球彩券示意圖。（美聯社）

密西根州 （Michigan）一名女子日前購買了她人生中第一張勁球 （Powerball）彩券，沒想到開獎後發現自己竟中了高達10萬美元的獎金，驚人的新手運連她自己都不敢相信，並透露將利用這筆錢購買房產。

《UPI》報導，現年43歲的羅賓森（Latasha Robinson）上個月在當地一間加油站 購買自己人生中的「第一張勁球彩券」，她表示「我從來沒有玩過威力球，但我丈夫很常買，所以我就隨手買了一張彩券」。

沒想到14日開獎隔天，羅賓森下注的6個號碼（32、34、37、39、47、03）竟對中4個白球和勁球特別獎、一共獲得5萬美元，不過獎金又因為「強力投注」（Power Play）玩法翻倍，因此羅賓森獲得總共10萬美元的獎金。

羅賓森回憶中獎當下，表示「我丈夫檢查彩券後開始大喊『我們中獎了！我們中獎了！』，我心想怎麼可能在第1次買勁球彩券就中獎，所以我以為他在開玩笑」。

但隨著羅賓森仔細查看並發現真的中獎時，她坦言「有一種超不現實的感覺！」，並透露自己打算用這筆獎金買房子。

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