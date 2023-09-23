阿拉斯加漁夫釣到超夢幻藍魚 下鍋煎熟竟煮成白色魚肉

阿拉斯加漁夫釣到的兔頭六線魚，魚肉看上去是藍色的，但是經過煮熟後，藍色的魚肉卻變成白色。（取材自The Lodge at Otter Cove臉書）

美國阿拉斯加一位旅館老闆今年8月出門釣魚 ，沒想到釣到了一顏色相當特別的魚，魚肉呈現漂亮的藍色；他在社群媒體 上分PO照分享，表示雖然魚肉看上去是藍色的，但是經過他煮熟後，藍色的魚肉卻變成了白色，讓他感嘆：「大自然真是不可思議」。

根據《紐約郵報》報導，美國阿拉斯加漁民切梅萊克（Joe Chmeleck）釣到的魚名為「兔頭六線魚（學名Hexagrammos lagocephalus）」，通常現蹤於北太平洋海岸，從加利福尼亞州到阿拉斯加都有機會看到牠們的蹤影。

切梅萊克說，他在阿拉斯加荷馬海岸釣魚時，發現大約有4分之1的魚都是這種藍色的兔頭六線魚，連魚的嘴巴內部都是藍色的。經過烹飪後，「這種魚的味道嚐起來就像鱒魚。」把魚煎來吃的切梅萊克說。

根據俄勒岡州 魚類和野生動物部門的說法，這種魚的顏色通常呈現藍色或藍綠色，身上帶有圖案斑駁的深色鱗片，可能是棕色、紅色、橙色或綠色，因此牠們可以融入周圍的環境，但煮熟後魚肉會變成白色。科學家發現，魚肉之所以呈現藍色，是因為兔頭六線魚產生了「膽綠素」，也就是一種綠色的膽汁。

太神奇！男子釣到超夢幻藍魚 下鍋煎熟竟煮成白色魚肉

TVBS新聞網

阿拉斯加漁夫釣到的兔頭六線魚，魚肉看上去是藍色的，但是經過煮熟後，藍色的魚肉卻變成白色。（取材自The Lodge at Otter Cove臉書）