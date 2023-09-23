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「印度組裝的不買」中國網路抵制印製iPhone 15、讚頌華為

中央社／台北23日電
圖為加州蘋果新品發布會後，人們體驗新品。(新華社)
圖為加州蘋果新品發布會後，人們體驗新品。(新華社)

中印之間的摩擦波及到蘋果最新發售的iPhone 15，部分中國民眾號召不要購買在印度生產的新機，甚至發表歧視印度的言論。也有輿論稱供應商是帶著「去中國化的政治意圖」在印度生產。

蘋果新機iPhone 15系列22日開賣，諸多跡象顯示iPhone 15系列買氣並未受到中美關係不睦、華為新機來勢洶洶而影響。

據美國之音報導，雖然iPhone 15系列在中國銷售的成績亮眼，然而隨即出現部分抵制「印度製造iPhone 15」的聲浪。

「印度組裝的第一批，我是不會買的」，這類抵制「印度製造iPhone 15」的聲音，主要是藉此表達對蘋果產品在印度持續擴張生產規模的不滿。

甚至有輿論稱「蘋果讓生產商去印度，和去中國化的政治意圖有關，和分散供應鏈有關，而不是印度生產市場競爭的結果」、「這是在給我們同胞的生活添堵，那消費者為什麼不能通過退貨給它一個明確信號，別給我添堵。」

報導指出，目前蘋果的手機約7%在印度製造，儘管中國製造的iPhone系列手機市場占比仍高過印度，然而印度製造的市場占比預計將在未來幾年不斷成長。

除了以不消費的方式抵制外，有關印度製造iPhone的假訊息，近期也在中國的社群平台上廣為流傳，許多中國網友發表歧視性與種族主義言論，稱印度製造的iPhone 15「不衛生」。

報導表示，有些中國網友稱，辨別是否為印度製造的方法就是聞一聞，「印度製造的手機會有濃濃的咖哩味」；此外，也有中國網友藉機讚頌華為，「華為不擔心被美國監聽，華為不擔心有咖哩味，華為不擔心有牛糞。」

報導提到，網路上的負面輿論是否會影響iPhone 15系列後續在中國的銷售情形，仍有待觀察。

22日發布當天，中國多地蘋果專賣店都出現排隊人潮，具有指標意義的北京三里屯蘋果專賣店，有消費者凌晨1時就來排隊。此外，中國電商平台美團、京東等預購通路顯示，部分機型必須等到11月才可領貨。

印度 iPhone 華為

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