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「冥王號」空投 猶他州將收小行星岩石樣本

記者張聲肇／即時報導
159年後可能撞擊地球的貝努小行星。(路透)
159年後可能撞擊地球的貝努小行星。(路透)

太空總署(NASA)的「冥王號」探測太空船(OSIRIS-REx spacecraft)24日飛經地球上空時，將空投半磅重的「貝努」(Bennu)小行星岩石樣本到猶他州。這是人類史上最大批的小行星樣本，有助於了解地球及生命起源。

「冥王號」已在太空航行了40億哩，這次返航到離地球10萬公里時，會將一批極其難得的小行星樣本空投到位於猶他州的國防部測試訓練場，隨即又將衝向太空，繼續它的小行星研究和採樣任務。

「冥王號」任務領銜科學家、亞利桑納大學教授勞瑞塔(Dante Lauretta)回想起冥王號2016年發射升空出發以後歷經的種種狀況，包括2020年10月20日它的吸盤軸觸碰碳成分極高的隕石，抓到的小石塊和灰塵卡住吸盤口，造成粉末飛揚，「我問我自己，一個人一生中，心臟能夠承受多少激動時刻？我的限額大概已經滿了。」

耗資10億元的冥王號探測太空船2018年飛抵貝努小行星附近後，花了兩年環繞它飛行，偵察最適合「下手」採集樣本的地點。三年前，確定地點後，飛近小行星表面，伸出三公尺長的吸管，從小行星表面吸取碎石塊和塵埃。因為著力太重，抓力太強，石塊卡住吸管，樣本四處飛散，勞瑞塔等地面控制中心人員趕忙把管內的樣本先收進船艙，究竟收集到多少，要等樣本容器降落地球，打開後才能見分曉。

1999年被人類發現的貝努小行星，寬約半公里，外形像旋轉的陀螺，和紐約帝國大廈差不多高，黑色的表面滿是碎石，天文學界認為是和另一顆小行星撞擊後的殘餘，每14個月環繞太陽一圈，每四小時自轉一次。

科學家相信，貝努含有45億年前太陽系形成時的原始素材，有助於人類了解地球和生命的起源。根據它的運行軌道預判，2182年9月24日，也就是159年後，它可能靠近、甚至撞擊地球。勞瑞塔說，冥王號這一路就近觀測貝努，所獲的資料與知識，將有助於人類找出避免地球遭到傷害的辦法。

冥王號探測太空船。(美聯社)
冥王號探測太空船。(美聯社)

太空 猶他州 國防部

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