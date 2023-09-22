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台雙十國慶 UCLA「棕熊行進樂隊」將演出

記者程遠述／台北即時報導
UCLA棕熊行進樂隊將參加國慶表演。(圖：內政部提供)
UCLA棕熊行進樂隊將參加國慶表演。(圖：內政部提供)

民國112年雙十國慶大會將到，國慶籌備委員會公布四款限量禮賓紀念品，包括貴賓帽、純鈦杯、國慶提袋及徽章。慶籌會大會處長曹守全表示，紀念品都是台灣製，會採限量抽獎方式贈送，而今年除已公布的建國高級中學樂旗聯隊及「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」等表演團體，也邀到美國加州洛杉磯分校、有「純金之聲」之稱的「UCLA棕熊行進樂隊」參加表演

曹守全和國慶大會主持人莊惠琪今在內政部舉行記者會，莊惠琪表示，四樣紀念品都有國慶主視覺延伸並精心設計，帽子適合戶外活動，紫外線防護係數50+，還有防潑水塗層，國境徽章則是國慶logo縮小版，以藍紅配色，象徵國旗風中飄揚感受。

112年國慶大會將到，國慶籌備委員會公布四款限量禮賓紀念品，包括貴賓帽、純鈦杯、...
112年國慶大會將到，國慶籌備委員會公布四款限量禮賓紀念品，包括貴賓帽、純鈦杯、國慶提袋及徽章。(圖：內政部提供)

曹守全表示，今年水杯、提袋等都有在外型標註國旗，也註明「慶祝中華民國一一二年國慶」字樣，都各具巧思，除今年觀禮8000人中已抽出500人獲贈，另只要到「中華民國讚國慶」臉書追蹤粉專、回答問題、公開分享活動貼文再tag兩位朋友，將抽出50名幸運兒贈送紀念品，抽獎訊息即將推出，歡迎全民參與。

慶籌會表示，今年水杯、提袋等都有在外型標註國旗，也註明「慶祝中華民國一一二年國慶...
慶籌會表示，今年水杯、提袋等都有在外型標註國旗，也註明「慶祝中華民國一一二年國慶」字樣。(記者程遠述／攝影)

慶籌會表示，棕熊行進樂隊常受邀在美式足球賽前表演，擅長節奏輕快拉丁曲風，樂器統一採用亮眼金色，有「純金之聲」稱號，2016年來台過大受好評，這次來台參與國慶表演，也要讓國人感受美式的熱情奔放，一同祝福中華民國生日快樂。

莊惠琪也透露，除她之外還會有另外三位國慶大會主持人，都正進行國慶大會演練，包括語速訓練等都是另一項專業領域，接下來會陸續隆重亮相，會讓大家眼睛為之一亮。

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