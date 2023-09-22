澳洲將辦「泰勒絲學術研討會」 探究對全球影響

美國流行音樂天后泰勒絲堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。(Getty Images)

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）人氣夯，場場演唱會座無虛席，堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。有鑑於此，澳洲 將於2024年舉辦國際學術研討會，聚焦討論泰勒絲對全球文化和經濟的影響。

這場為期三天、名叫「Swiftposium」的學術研討會，將由墨爾本大學於2024年2月11日至13日主辦。泰勒斯「時代之旅」（Eras Tour）巡迴演出恰巧將於2024年2月16日至17日在墨爾本板球場舉行兩場演出。

「Swiftposium」由澳洲與紐西蘭7所大學的學者所聯合舉辦，被標榜為「一場學術會議，讓學者們就泰勒絲的流行及其對性別、粉絲群體、流行文化、文學、經濟及音樂產業等一系列問題的深遠影響，進行批判性對話。」

根據主辦單位官網的邀稿說明欄包括多個主題及方向，皆引用泰勒絲歌曲的歌詞，像是「憂鬱總在深夜裡上工」（When my depression works the graveyard shift）、「你知道我傾慕你，我更為你神魂顛倒」（You know I adore you, I'm crazier for you）、「整個城市都在吶喊你的名字」（This city screams your name）等。