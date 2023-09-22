我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

澳洲將辦「泰勒絲學術研討會」 探究對全球影響

編譯徐榆涵／即時報導
美國流行音樂天后泰勒絲堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。(Getty Images)
美國流行音樂天后泰勒絲堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。(Getty Images)

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）人氣夯，場場演唱會座無虛席，堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。有鑑於此，澳洲將於2024年舉辦國際學術研討會，聚焦討論泰勒絲對全球文化和經濟的影響。

這場為期三天、名叫「Swiftposium」的學術研討會，將由墨爾本大學於2024年2月11日至13日主辦。泰勒斯「時代之旅」（Eras Tour）巡迴演出恰巧將於2024年2月16日至17日在墨爾本板球場舉行兩場演出。

「Swiftposium」由澳洲與紐西蘭7所大學的學者所聯合舉辦，被標榜為「一場學術會議，讓學者們就泰勒絲的流行及其對性別、粉絲群體、流行文化、文學、經濟及音樂產業等一系列問題的深遠影響，進行批判性對話。」

根據主辦單位官網的邀稿說明欄包括多個主題及方向，皆引用泰勒絲歌曲的歌詞，像是「憂鬱總在深夜裡上工」（When my depression works the graveyard shift）、「你知道我傾慕你，我更為你神魂顛倒」（You know I adore you, I'm crazier for you）、「整個城市都在吶喊你的名字」（This city screams your name）等。

澳洲

上一則

9月22日星座運勢 魔羯別管閒事 雙魚財運特旺

下一則

虞書欣瘦成紙片人 時裝周髮型網驚：像天津盤頭大姨

延伸閱讀

好萊塢「最閃夫妻檔」離婚 泰勒絲陪伴好友蘇菲

好萊塢「最閃夫妻檔」離婚 泰勒絲陪伴好友蘇菲
天后泰勒絲太紅 報社開職缺「只要報導她」 年薪最高10萬

天后泰勒絲太紅 報社開職缺「只要報導她」 年薪最高10萬
新歡送的？泰勒絲領獎丟12萬鑽石 台上急尋

新歡送的？泰勒絲領獎丟12萬鑽石 台上急尋
新歡送的？泰勒絲驚傳遺失1.2萬鑽戒 整個人超驚慌

新歡送的？泰勒絲驚傳遺失1.2萬鑽戒 整個人超驚慌

熱門新聞

圖為渣男劈腿示意圖。（ingimage）

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

2023-09-16 22:00
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
圖為情侶示意圖。（圖片來源／ingimage）

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

2023-09-20 01:07
四生肖的人天性樂觀，容易早富。（路透）

「4生肖」最快財富自由 他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

2023-09-15 03:30
（影片截圖）

夫妻機上廁所內「激情連結」 空服開門嚇傻、乘客見狀鼓噪

2023-09-15 04:32
賈靜雯不顧形象分享披頭散髮素顏照。（取材自微博）

賈靜雯披頭散髮素顏冒大痘 網驚不顧形象：認不出來

2023-09-16 00:27

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...