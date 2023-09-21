日本妹砸大錢整形 對比照引網暴動：超可愛、花千萬都值得
日本一名女生日前在網上分享自己的整形結果，並曝光整形前後的素顏對比照，引發網友熱議。
一名日本女網友かりん日前在推特紀錄自己的整形史，不僅詳細記錄自己的手術名稱，而她除了在日本診所動手術外，還曾特地飛到南韓，被問到總花費時，她則透露「應該比800萬日幣（約5.4萬美元）更多」，坦言不想再繼續算下去。
かりん日前在推特公開自己的整形前後對比照，並透露她在臉上動刀的部位，照片曝光後引發網友熱烈討論，紛紛大讚：「鼻子用的好漂亮，想知道是哪個診所的」、「妳以後的人生一定會一帆風順」、「這真的是同一個人嗎？」、「非常可愛」、「嘴唇變化真大」、「超漂亮，就算是花1000萬也值得」、「宛如乃木坂的美女」。
多くの反応を頂きありがとうございます🙇♂️励みになります🙇♂️規制かからない程度に、フォローゆっくり返していきますね!（・ᵕ ・ﾐэ）Э— かりん🔔@輪郭3点鼻フル眼瞼下垂DT🇰🇷 (@karinntter) September 16, 2023
しいていうならフェイスラインがまだぼやけているのと、向かって右目の目頭側にケロイドっぽいのができてるのでリザベン＋ノスカナゲルを地道に塗ってます… pic.twitter.com/XQQfwLZ32n
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