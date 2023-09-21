日本妹砸大錢整形 對比照引網暴動：超可愛、花千萬都值得

有一名日本女網友かりん日前公開自己整形前後的對比照，引發網友熱議。（截圖自推特）

日本 一名女生日前在網上分享自己的整形結果，並曝光整形前後的素顏對比照，引發網友熱議。

一名日本女網友かりん日前在推特 紀錄自己的整形史，不僅詳細記錄自己的手術名稱，而她除了在日本診所動手術外，還曾特地飛到南韓 ，被問到總花費時，她則透露「應該比800萬日幣（約5.4萬美元）更多」，坦言不想再繼續算下去。

かりん日前在推特公開自己的整形前後對比照，並透露她在臉上動刀的部位，照片曝光後引發網友熱烈討論，紛紛大讚：「鼻子用的好漂亮，想知道是哪個診所的」、「妳以後的人生一定會一帆風順」、「這真的是同一個人嗎？」、「非常可愛」、「嘴唇變化真大」、「超漂亮，就算是花1000萬也值得」、「宛如乃木坂的美女」。