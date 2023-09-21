小行星貝努恐2182年撞地球？NASA公布機率了

「歐塞瑞斯號」科學團隊表示，1999年首度發現的近地小行星貝努可能會慢慢飄到地球軌道，在2182年9月撞上地球。（美聯社資料照片）

新報告指出，美國國家航空暨太空 總署（NASA ）追蹤近25年的一顆小行星可能會在2182年撞上地球，機率為0.037%。

「歐塞瑞斯號」（OSIRIS-REx）科學團隊表示，1999年首度發現的近地小行星貝努（Bennu）可能會慢慢飄到地球軌道，在2182年9月撞上地球。

專家在發表於ScienceDirect資料庫的研究報告中說，貝努每6年就會經過地球1次，曾在1999年、2005年與2011年與地球有過親密接觸。

科學家說，貝努在2182年前撞上地球的機率為1/2700，相當於0.037%。

2020年10月，NASA探測器歐塞瑞斯號曾短暫觸碰貝努表面，採集樣本後再遠離這枚小行星。歐塞瑞斯號在太空收集到的第一個小行星樣本於今年9月17日送回地球，降落在美國猶他州 。這是NASA第一個這類任務。

天體物理學家奧魯塞伊（Hakeem Oluyesi）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），這將改變人們對太陽系起源的認知。

他說：「這是純粹、未受汙染的物質，可揭開太陽系初期的秘密。科學家也期盼能找到生物分子，或甚至是生命前驅分子，儘管希望不大。」

根據自然科學網站IFLScience，如果貝努撞擊地球，將釋出1200百萬噸的能量，為大多數人造核武能量的24倍。

科學家2019年披露，導致恐龍滅絕的小行星能量是原子彈的100億倍。專家在大塊岩石中發現證據，顯示這種小行星的撞擊力道足以引發野火、海嘯與爆炸，導致大量塵埃布滿大氣層，進而遮蔽陽光。