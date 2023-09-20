孫藝真產後現身放閃 曝玄彬舉動「他娶我更幸運」

玄彬和孫藝真去年3月舉辦世紀婚禮。（取材自Instagram）

南韓 巨星夫婦玄彬和孫藝真都愛打高爾夫球，兩人結婚生子後也會一起打球，玄彬日前還幫老婆拍照紀錄打球身姿，甜蜜不在話下。孫藝真近日相隔兩年首登節目，主持人讚她嫁給玄彬有夠幸福，她豪氣笑回：「他娶我才更幸運吧」。

孫藝真上YouTube 頻道節目和主持人切磋高爾夫球，她表示因結婚生子，現在沒有什麼空檔可以打球，不過上節目前還是拜託玄彬教她打，大讚老公球技真的很厲害，「我答應參加這個節目後，就一直拉著我丈夫一起練習，要求他教我打，我看他揮桿姿勢和開球的樣子，覺得他幾乎可以當職業選手」。

孫藝真更大方放閃：「他不僅教我，還陪我一起練習，常常指出我的問題在哪裡，給我很多有用的建議。」主持人提到：「在你們的婚禮上，男賓客都說『玄彬（娶了孫藝真）好好喔』，女賓客則都說『孫藝真（嫁給了玄彬）好好喔』。」孫藝真笑回：「難道我不是更值得嗎？」表示玄彬娶了她更幸運。