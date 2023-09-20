我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

不算出軌？他驚日女對男友買春接受度超高 網喊幫介紹

聯合新聞網／即時報導
一則日本街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答，但結果卻相當出乎意料，九位女生中僅有一位無法接受，其餘的日本女生則認為「買春」的行為不算出軌。情境示意圖。（圖／Ingimage）
一則日本街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答，但結果卻相當出乎意料，九位女生中僅有一位無法接受，其餘的日本女生則認為「買春」的行為不算出軌。情境示意圖。（圖／Ingimage）

肉體出軌和精神出軌「哪個更不能接受」，是許多台灣人爭相討論的話題，但「花錢買服務」算是出軌嗎？一則日本街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答，但結果卻相當出乎意料，九位女生中僅有一位無法接受，其餘的日本女生則認為「買春」的行為不算出軌；見此，PTT網友紛紛熱議「可以幫我介紹日本女友嗎」、「沒放感情的話就只是解決生理需求」；不過也有人指出，日本和台灣的看法上的差距是源於「民情不同」。

一位網友在PTT上轉發一則影片，內容為街訪日本女性對另一半買春的看法，影片中，一位男生接連訪問了三組日本女性「買春算不算出軌」，但她們的回答卻十分出乎意料，九位女生中僅有一位無法接受，表示「不了解為何要去買春」；其餘八位則紛紛表示「如果只做愛的話就可以」、「我寧願他們去嫖妓，也不希望他隨便和女生說話」、「他們只是付錢享受刺激」，認為「買春」的行為不算出軌，甚至有女生直言，自己會告訴男友：「如果想出軌的話就去買春」。

「大部分都說只有付錢和身體的關係，所以她們可以接受」，原PO看完影片後十分驚訝，忍不住懷疑影片的真實性，「這真的假的啊，日本女生可以接受另一半嫖妓」、「是不是這個街訪刻意剪輯，還是真的如此？」

貼文曝光後引起一陣討論，不少網友直讚日本妹子心胸寬大，更有許多男性認同她們的看法，「分得很清楚啊，可以幫我介紹日本女友嗎」、「還真理智，不能滿足你你去買春就好，至少不會愛上別人」、「日本女人好偉大」、「果然是先進國家」、「讓家庭長治久安的方法」、「又沒放感情，但算是一種不良嗜好吧」、「本來就是這樣，嫖妓就跟打手槍一樣，只是慾望上的出軌，又不是情感上出軌」、「沒放感情的話就只是解決生理需求」、「嫖妓只是花錢買關係，比去找固定第三者好」。

不過網友們也從各個觀點分析，日本和台灣的看法上的差距是源於「民情不同」，呼籲暴動的男性「先想清楚」，「不管能不能接受，的確在日本這不算，不會有人把嫖妓叫做不倫」、「紅燈區合法的國家，對這種肉體接觸都會覺得是交易吧」、「民情真的不同，日本人很多理所當然的戀愛觀，對多數台灣人來說都是渣男渣女行為」、「日男薪水全上繳只領零用錢，老公功能是ATM，同樣的問題拿來台灣問看看」、「日本婚姻是名為家庭的公司，錢有到位就好」、「這是對等的啊傻子，日女找牛郎也不算出軌」。

日本

上一則

大叔、女特工… 柳承龍、蓋兒加朵原來是戴這支表

下一則

「神隱少女」原型是台灣九份？吉卜力官方闢謠：沒去過

延伸閱讀

比亞迪在日本為何賣不好？日人更愛這款不到1.7萬小EV

比亞迪在日本為何賣不好？日人更愛這款不到1.7萬小EV
天使降臨？日本偶像曬5歲萌照 長大驚人「1變化」嚇壞粉絲

天使降臨？日本偶像曬5歲萌照 長大驚人「1變化」嚇壞粉絲
日本明治屋銀座大樓蟬聯地王 每平方公尺27萬美元

日本明治屋銀座大樓蟬聯地王 每平方公尺27萬美元
日本舉行史上首場「新幹線摔角賽」 車廂成比賽擂台

日本舉行史上首場「新幹線摔角賽」 車廂成比賽擂台

熱門新聞

圖為渣男劈腿示意圖。（ingimage）

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

2023-09-16 22:00
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
四生肖的人天性樂觀，容易早富。（路透）

「4生肖」最快財富自由 他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

2023-09-15 03:30
（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
內褲手洗反而容易導致「洗滌劑殘留」，對私密處造成刺激。（取材自canva）

內褲別手洗 婦產科醫曝「恐怖後果」：3情況就該換新了

2023-09-13 01:18
圖為說謊高手示意圖。(ingimage)

誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座看透卻不說

2023-09-12 22:44

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現