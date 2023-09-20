不算出軌？他驚日女對男友買春接受度超高 網喊幫介紹

一則日本街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答，但結果卻相當出乎意料，九位女生中僅有一位無法接受，其餘的日本女生則認為「買春」的行為不算出軌。情境示意圖。（圖／Ingimage）

肉體出軌和精神出軌「哪個更不能接受」，是許多台灣人爭相討論的話題，但「花錢買服務」算是出軌嗎？一則日本 街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答，但結果卻相當出乎意料，九位女生中僅有一位無法接受，其餘的日本女生則認為「買春」的行為不算出軌；見此，PTT網友紛紛熱議「可以幫我介紹日本女友嗎」、「沒放感情的話就只是解決生理需求」；不過也有人指出，日本和台灣的看法上的差距是源於「民情不同」。

一位網友在PTT上轉發一則影片，內容為街訪日本女性對另一半買春的看法，影片中，一位男生接連訪問了三組日本女性「買春算不算出軌」，但她們的回答卻十分出乎意料，九位女生中僅有一位無法接受，表示「不了解為何要去買春」；其餘八位則紛紛表示「如果只做愛的話就可以」、「我寧願他們去嫖妓，也不希望他隨便和女生說話」、「他們只是付錢享受刺激」，認為「買春」的行為不算出軌，甚至有女生直言，自己會告訴男友：「如果想出軌的話就去買春」。

「大部分都說只有付錢和身體的關係，所以她們可以接受」，原PO看完影片後十分驚訝，忍不住懷疑影片的真實性，「這真的假的啊，日本女生可以接受另一半嫖妓」、「是不是這個街訪刻意剪輯，還是真的如此？」

貼文曝光後引起一陣討論，不少網友直讚日本妹子心胸寬大，更有許多男性認同她們的看法，「分得很清楚啊，可以幫我介紹日本女友嗎」、「還真理智，不能滿足你你去買春就好，至少不會愛上別人」、「日本女人好偉大」、「果然是先進國家」、「讓家庭長治久安的方法」、「又沒放感情，但算是一種不良嗜好吧」、「本來就是這樣，嫖妓就跟打手槍一樣，只是慾望上的出軌，又不是情感上出軌」、「沒放感情的話就只是解決生理需求」、「嫖妓只是花錢買關係，比去找固定第三者好」。

不過網友們也從各個觀點分析，日本和台灣的看法上的差距是源於「民情不同」，呼籲暴動的男性「先想清楚」，「不管能不能接受，的確在日本這不算，不會有人把嫖妓叫做不倫」、「紅燈區合法的國家，對這種肉體接觸都會覺得是交易吧」、「民情真的不同，日本人很多理所當然的戀愛觀，對多數台灣人來說都是渣男渣女行為」、「日男薪水全上繳只領零用錢，老公功能是ATM，同樣的問題拿來台灣問看看」、「日本婚姻是名為家庭的公司，錢有到位就好」、「這是對等的啊傻子，日女找牛郎也不算出軌」。