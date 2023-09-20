我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克蘭華埠林肯小學槍擊？學區否認 學校也未封鎖

洛城新福利 這些人群可獲6個月全額租金補助

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

聯合新聞網／即時報導
圖為情侶示意圖。（圖片來源／ingimage）
圖為情侶示意圖。（圖片來源／ingimage）

中秋節快到了，搜狐整理出4種生肖桃花降臨，能找到愛情的宿命，雙宿雙飛。分別是一生中都擁有不錯桃花運的兔、內向卻富有隱藏魅力的蛇、性格豪放愛冒險的馬，以及善於展現自己的雞。

生肖兔

一生中都擁有很好的桃花運，有著溫柔善良的性格，容易為人傾心。在中秋節這個特別的日子裡，有可能結識到一個會讓生肖兔的朋友心動的人，並在之後的日子中，發展出一段美好的感情。

生肖蛇

雖然性格內向，但是有著深沉的思想和獨特的魅力，因此很容易吸引到異性的關注。中秋節有機會結識那個值得自己去愛的人，並且在之後的日子中，成為一對甜蜜的情侶。

生肖馬

中秋將至，屬馬的朋友桃花降臨。性格豪放，富有冒險精神，這種個性不僅吸引了異性的注意，還能讓屬馬的朋友敢於嘗試一些新鮮的事物。中秋節有機會遇到那個與自己有共同點的人，從而順利結成一對快樂幸福的情侶。

生肖雞

具有聰明機智的優點，善於表現自己，並且擁有誘人的魅力，自然會吸引異性的關注。中秋節很可能會遇到那個對自己有著同樣喜愛的人，並結成一對舒適自在的情侶。

上一則

馬斯克旗下Neuralink 獲准招募腦攤者實驗大腦植入晶片

下一則

揮拍、跳躍 網壇小球王Carlos Alcaraz大秀LV正裝

延伸閱讀

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍
中秋應景要注意 腎臟病患者應少吃月餅防高血磷

中秋應景要注意 腎臟病患者應少吃月餅防高血磷
嗨中秋圓滿落幕 送出長榮豪經艙機票

嗨中秋圓滿落幕 送出長榮豪經艙機票
柔斯蜜市中秋嘉年華 上百攤位23日熱鬧登場

柔斯蜜市中秋嘉年華 上百攤位23日熱鬧登場

熱門新聞

圖為渣男劈腿示意圖。（ingimage）

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

2023-09-16 22:00
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
四生肖的人天性樂觀，容易早富。（路透）

「4生肖」最快財富自由 他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

2023-09-15 03:30
（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
內褲手洗反而容易導致「洗滌劑殘留」，對私密處造成刺激。（取材自canva）

內褲別手洗 婦產科醫曝「恐怖後果」：3情況就該換新了

2023-09-13 01:18
圖為說謊高手示意圖。(ingimage)

誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座看透卻不說

2023-09-12 22:44

超人氣

更多 >
有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍
30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險

30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？