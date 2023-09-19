我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克蘭華埠林肯小學槍擊？學區否認 學校也未封鎖

洛城新福利 這些人群可獲6個月全額租金補助

餐廳訂5用餐規則 no English「mean」令人笑噴 網：無法冷靜

聯合新聞網／即時報導
餐廳的告示牌，明列了五條「用餐須知」。（取材自臉書）
餐廳的告示牌，明列了五條「用餐須知」。（取材自臉書）

有許多餐廳會自訂一些用餐規則，例如用餐時間、禁止寵物或幼童進入之類的。日前有一名台灣網友發文表示，看見一間餐廳貼出一張告示牌寫「no English mean」讓他直接笑噴，也引發網友共鳴「冷靜是首要，到底吃東西會有多激動」。

一名台灣網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，他看到有一家餐廳的牆上貼著一張非常奇特的告示牌，上頭清楚明列了五條用餐須知「1.冷靜。2.沒有預約，現場排隊。3.依序排隊，等候點餐。4.沒有外帶。5.no English mean(沒有英文菜單)No picture(沒有圖片)」。

https://www.facebook.com/groups/streetobservation/posts/720664853317444/

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「無法冷靜」、「好mean喔」、「no English mean 我直接笑出來」、「這個mean，太mean了，真要命」、「忘了加s『No English』，means: 沒有英文菜單」、「沒有English真的滿mean的」、「一看就會放棄想要英文菜單的念頭」、「No English『 Mean 』，這不是英文太好，就是英文太差了」。

有網友幫忙解釋「他應該只是想寫menu而不是mean，而no picture指不准拍照，笑」、「menu / no picture 我覺得是他們沒有照片給看菜，可能常有外國人要看菜色，既然都沒英文了，可能是在學校附近吧」。

也有不少網友認為「『冷靜』這個擺第一個太有趣了」、「難怪第一條就要大家先冷靜，不要笑得太誇張」、「大概知道看到第五點會抓狂，所以先叫人冷靜」、「看完第五馬上看回第一」、「打開門後看到第一項，就默默地關上門離開」，不過來餐廳就是要吃飯，有人表示「好想知道吃什麼喔」。

臉書 facebook

上一則

手機充電到80%最健康？iPhone 15推這項新功能

下一則

亞運／戴資穎參賽證件照曝光 中國網友驚呼撞臉張曼玉

延伸閱讀

有沒有開電視觀看國會暴動上演？川普受訪拒答

有沒有開電視觀看國會暴動上演？川普受訪拒答
想喝杯王俊凱奶茶 蘇州粉絲嘆：得先排隊7小時

想喝杯王俊凱奶茶 蘇州粉絲嘆：得先排隊7小時
「嗨中秋」攤位介紹／于記石磨煎餅果子 超人氣排隊小吃

「嗨中秋」攤位介紹／于記石磨煎餅果子 超人氣排隊小吃
周杰倫邀成龍飆唱「千里之外」 4萬歌迷暴動

周杰倫邀成龍飆唱「千里之外」 4萬歌迷暴動

熱門新聞

圖為渣男劈腿示意圖。（ingimage）

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

2023-09-16 22:00
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
四生肖的人天性樂觀，容易早富。（路透）

「4生肖」最快財富自由 他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

2023-09-15 03:30
（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
內褲手洗反而容易導致「洗滌劑殘留」，對私密處造成刺激。（取材自canva）

內褲別手洗 婦產科醫曝「恐怖後果」：3情況就該換新了

2023-09-13 01:18
圖為說謊高手示意圖。(ingimage)

誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座看透卻不說

2023-09-12 22:44

超人氣

更多 >
有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍
30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險

30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？