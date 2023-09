梅根也有貼 80美元「減壓貼紙」宣稱能抗焦慮

這張小小的貼紙竟然能夠減輕壓力抗焦慮?一包20張不但要價80美元,每個月還得花30美元訂閱APP配合使用,也讓記者好奇嘗試到底有沒有效。

據「每日郵報」(Daily Mail)報導,美國製造商推出一款叫做NuCalm的貼紙。英國前王室媳婦梅根 雖然已經跟丈夫「退出」王室,不過一舉一動仍吸引外界注意,今年8月10日她外出時,就被媒體拍攝到手上貼著這款貼紙。

Sent some time on the NuCalm website, which sells the patch Meghan Markle was seen wearing on her wrist. Appears like nothing but pseudo medical quackery to me, and something that appeals to celebrities who have 50 minutes a day to lay on the couch and listen to music believing… pic.twitter.com/JDTr65g0Rc