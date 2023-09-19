梅根也有貼 80美元「減壓貼紙」宣稱能抗焦慮

NuCalm宣稱這款貼紙能刺激副交感神經系統，進而達到減壓的功效。（取材自NuCalm官網）

這張小小的貼紙竟然能夠減輕壓力抗焦慮？一包20張不但要價80美元，每個月還得花30美元訂閱APP配合使用，也讓記者好奇嘗試到底有沒有效。

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，美國製造商推出一款叫做NuCalm的貼紙。英國前王室媳婦梅根 雖然已經跟丈夫「退出」王室，不過一舉一動仍吸引外界注意，今年8月10日她外出時，就被媒體拍攝到手上貼著這款貼紙。

Sent some time on the NuCalm website, which sells the patch Meghan Markle was seen wearing on her wrist. Appears like nothing but pseudo medical quackery to me, and something that appeals to celebrities who have 50 minutes a day to lay on the couch and listen to music believing… pic.twitter.com/JDTr65g0Rc — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) August 12, 2023

該公司宣稱將這款貼紙貼在手腕內側的穴位，就會向心臟的心包膜發送信號，刺激副交感神經，進而影響身體對外在壓力的反應。每日郵報的記者莫里森（Cassidy Morrison）為了想測試該產品的功能，自己測試連續將貼紙貼在手腕10天。

她認為雖然該公司的描述是以中醫為根據來設計這款貼紙，但她個人覺得這款貼紙根本只是「安慰劑」。莫里森說，使用貼紙前幾天她覺得自己的壓力確實有減輕，不過過幾天就「完全無感」。

NuCalm貼紙搭配的APP有許多輕音樂，她認為聽那些音樂的確有讓她放鬆，晚上睡得比較好，不過還是跟貼紙沒什麼關係。莫里森上官網搜尋該產品的相關資訊，雖然官網寫著「經臨床證明」有效，但並沒有這類的實驗資訊。不少網友也認為要花80美元減壓真的太誇張，也有人認為梅根很有可能是「接業配」故意露出貼紙，根本不是貼紙有用。