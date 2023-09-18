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樓上惡鄰小坪數隔5間套房出租 害她家「天花板崩裂如雨炸」

聯合新聞網／ 即時報導
套房比較好出租，因此有許多房東會將老公寓隔成套房進行出租，圖為高雄科技大學附近公寓樓層，到處可見懸掛套房出租的紅布條。（記者古和純／攝影）
套房比較好出租，因此有許多房東會將老公寓隔成套房進行出租，圖為高雄科技大學附近公寓樓層，到處可見懸掛套房出租的紅布條。（記者古和純／攝影）

套房比較好出租，因此有許多房東會將老公寓隔成套房進行出租，好賺取高投報率。日前有一名網友發文抱怨，他表示妹妹住的公寓樓上，新屋主將25坪的老房子裝修成5間套房出租，造成妹妹家裡大漏水，引發網友同聲抨擊「扯爆了」。

有一名網友在臉書社團貼出一組影片並發文表示，他妹妹住在林口自強街的老公寓住宅，自從樓上新屋主將不到25坪的房子，裝潢成五間套房後，妹妹家的天花板開始龜裂、油漆掉落粉塵滿屋飛，妹妹找屋主爭論，好不容易屋主才願意聯絡師父，來幫忙粉刷油漆，並答應會將浴室重新做好防水工程。

網友表示，原以為事情告一段落，不過，日前晚上12時多，無風無雨的好天氣，屋裡突然無預警的如下大雨般的大漏水，網友抱怨可能是老公寓無法負荷五間衛浴的用水量，加上承重牆的擠壓，才會造成如此嚴重的漏水慘況！妹妹致電屋主，屋主竟然只說了聲抱歉，然後雙手一攤，「我也沒辦法，當初也有協調過粉刷，也都照做了，還要怎樣？」

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「這太誇張了」、「真恐怖」、「好嚴重」、「這種分割小套房居然會變這樣」、「這個要提告求償了吧」、「這種人只想到自己的利益，把鄰居的房子搞得一塌糊塗，真的傻眼」、「這還要如何住，提告了」、「我會告死他，辛苦買的房子就被這樣毀損，而且家具、房子、精神都損害了，這要整個賠了，瞎」。

有不少網友擔心提醒「好可怕，感覺天花板會垮掉」、「這不能住，隨時會垮下來」、「龜裂成這樣，加上爆水，這是要塌了吧！天花板無法承重樓上加蓋的水泥，樓上打掉重來可能也來不及了」、「感覺天花板隨時都會塌掉，為了安全起見，最好先搬出來，塌掉後果不堪設想」。

有人建議「直接舉發了」、「這種的可以檢舉了，只要是該棟住戶都能檢舉，因為他影響的是全部住戶」、「跟市府工務局檢舉，他們就必須恢復原狀，樓板龜裂表示增加重量可能已經危害到原有結構，這是公共安全的問題，切莫輕忽」。

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