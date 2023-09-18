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日本麥當勞最高齡女員工 90歲奶奶1周工作5天 從未請病假

中央社／東京18日綜合外電報導
日本麥當勞最老員工是90歲的奶奶。（美聯社）
日本麥當勞最老員工是90歲的奶奶。（美聯社）

今天是日本的敬老節，許多長者仍在職場發光發熱。日本麥當勞最年長的女性員工是現年90歲的熊本縣民本田民子，她的性格開朗深受同事及顧客喜愛，並分享健康的祕訣就是工作。

日本每日新聞報導，日本麥當勞表示，日本國內約3000間分店中，最高齡的員工為住在富山縣的95歲男性，而本田則是最年長的女性員工。

本田在熊本縣中央區一處商店街的麥當勞工作，一大早就帶著笑容上工。

她上午7時30分左右開始拿著掃把及畚箕開始清掃店鋪前的空間。雖然一邊苦笑著說「前幾天開始腰部疼痛」，但仍面帶微笑踏著穩健步伐，確實清理店門前的溝渠以及垃圾。

她2000年起開始在麥當勞工作，從熊本縣西區搭20分鐘的公車上班，如今一周工作五天，在上午的時段工作三小時。

本田服務的麥當勞分店店長牛嶋宏美相當感謝本田，「當本田早上跟我說早安時，相當安心而且也帶給周圍的人能量和安慰」，並指出本田的穩定性高，是店裡不可或缺的人物。

本田出生於熊本縣宇城市，長年在醫院從事長照工作，於61歲退休後轉而在熊本當地的大學擔任清潔人員至67歲，但她仍想持續工作。

當時，本田的女兒告訴她，麥當勞在招募工讀生而且沒有年齡限制後，本田當天就展開行動去應徵並服務至今。

儘管本田現在因為年歲漸長聽力變弱，視力也因為白內障而受到影響，但性格相當開朗，直言「現在的興趣就是工作」。而且她在休息時間時樂於跟年輕的員工交流、分享手工醃漬物。

然而，當初介紹本田工讀生工作的女兒12年前罹癌過世。本田現在上班前必定會向照片中的女兒說「我出門了」。

本田身邊有許多好友罹患失智症或是已經離開人世，但本田表示自己沒有因為生病而請假過，並笑著說「上班時跟年輕人聊天就會變得充滿活力，就算是新冠疫情期間也不受影響」。

而即便本田的孫子跟她說「已經工作夠了吧」，本田也不在乎並表示，「透過工作可以保持活力，而且希望身體能動的時候努力持續下去，不麻煩周邊的人。」

本田 麥當勞 日本

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