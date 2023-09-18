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台積電離職率不到5% 張忠謀解密台灣晶片製造3大優勢

記者林孟潔、王宏舜／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀在國際法官協會年會演講「台灣在晶片製造的競爭優勢」。（記者王宏舜／攝影）
台積電創辦人張忠謀在國際法官協會年會演講「台灣在晶片製造的競爭優勢」。（記者王宏舜／攝影）

中華民國法官協會在台北君悅酒店舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70周年慶祝活動」開幕式，邀請台積電創辦人張忠謀專題演講「台灣在晶片製造的競爭優勢」；張忠謀指出，台灣有人才、流動率低、交通方便的優勢，如今已開發國家的人民大多都會使用到台灣製造的晶片產品，「台灣須捍衛這樣的領導地位」。

張忠謀首先娓娓道來半導體的發展（Brief History of Chips），晶片指的是半導體、積體電路，晶圓製造也就是晶片製造，他演講談及晶片普遍性、晶片產業分工、台灣晶圓製造上面的優勢，並說台積電做的晶片占全世界約50%，先進晶片則占全球90%。

他說，高登‧摩爾（Gordon Moore）1965年發現電晶體每一年半到兩年就會翻倍，被稱為「摩爾定律」，此種指數級的成長發生在電晶體的身上，讓晶片被廣泛應用，讓晶片變得無所不在。

張忠謀說，晶片無所不在，例如國防導彈、產業商業電腦、智慧型手機、車輛等都有使用晶片，他以蘋果手機作為比喻，問及現場與會者一支手機存在多少晶片？張忠謀解答晶片中有好幾百萬個電晶體，而一支蘋果手機有150億個電晶體。

張忠謀再與聽眾解釋台積點與眾不同的商業模式，通常晶圓設計、研究開發、封裝測試等大多是同一家公司處理，而台積電做出自己的商業模式，專注於資本技術密集的研究開發、晶圓廠、先進半導體封裝，專心做好設計即可，並承諾不和IC客戶競爭。

他說，台灣在晶圓製造優勢一是人才，包括大量高品質的工程師，台灣18歲至22歲年輕人中大學畢業者多，而技術人員有三年制大專學院畢業的，雖現今三年制大專較少，年輕人大多上四年制的大學，「我覺得很可惜」，但工程師都願意在晶圓製造業中工作，必須穿著如太空人般的特殊裝備在無塵室中工作。

張忠謀指出，另一個優勢是台灣的流動率低，美國半導體工作工時非常長，而美國在50、60年代有競爭優勢，但物換星移，現在則是台灣有如此優勢，可能未來數十年狀況可能會改變，但這是台灣現在的優勢。

他說，台積電每年離職率約4至5%，美國70、80年代晚期每年離職率15至20%，這是非常嚴重的問題，訓練一個工程師得花數年的時間，流動率超過10%，怎麼能做出好的業績？

張忠謀表示，第三個優勢是台灣交通方便，有高鐵、高速公路，台積電有三個製造廠、一兩千名工程師可透過高鐵連接，工作地和住處並不是在同一城市，周一到周五在宿舍、周末回家，可能長達半年、一年都是如此通勤，此方式在美國也無法行得通。

張忠謀最後表示，他曾讀過一篇報導，全球已經超過70億人口，有75%的人有智慧型手機，讓他感到蠻驚訝的，而她說已開發國家的人民大多都會使用到台灣製造的晶片產品，「台灣需要捍衛這樣的領導地位」。

晶片 台積電 智慧型手機

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