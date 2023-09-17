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雲南「普洱景邁山古茶林文化景觀」申遺成功 中國世遺增至57項

中通社／香港17日電
「普洱景邁山古茶林文化景觀」成功申遺，在景邁山大平掌古茶林，傣族小伙在採摘秋茶。(新華社)
「普洱景邁山古茶林文化景觀」成功申遺，在景邁山大平掌古茶林，傣族小伙在採摘秋茶。(新華社)

北京時間17日晚，在沙烏地阿拉伯利雅德召開的聯合國教科文組織第45屆世界遺產大會通過決議，將中國「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入「世界遺產名錄」，中國世界遺產數量增至57項。「普洱景邁山古茶林文化景觀」成為了全球首個茶主題世界文化遺產。

「普洱景邁山古茶林文化景觀」位於雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣，是公元10世紀以來，布朗族先民發現和認識野生茶樹，利用森林生態系統，與傣族等世居民族一起，探索出「林下茶」種植技術，歷經千年的保護與發展，形成林茶共生、人地和諧的獨特文化景觀。

景邁山古村寨掩映在大片山林茶園之間。(新華社)
景邁山古村寨掩映在大片山林茶園之間。(新華社)

「普洱景邁山古茶林文化景觀」是保存最完整、內涵最豐富的人工栽培古茶林典型代表，由5片古茶林，9個布朗族、傣族村寨以及3片分隔防護林共同構成，至今仍保持著蓬勃生命力，是中國農耕文明的智慧結晶，是人與自然良性互動和可持續發展的典範。

普洱景邁山古茶林文化景觀」成功申遺，在景邁山景邁村，人們圍著篝火跳舞慶祝。(新華...
普洱景邁山古茶林文化景觀」成功申遺，在景邁山景邁村，人們圍著篝火跳舞慶祝。(新華社)

2010年，針對中國茶主題世界文化遺產「空白」，國家文物局首倡景邁山古茶林申遺，並於2012年將其列入「中國世界文化遺產預備名單」。

2013年，國家文物局報請國務院將「景邁山古茶園」公佈為全國重點文物保護單位，支持、指導雲南省、普洱市系統提升遺產保護、管理、展示水平。

2021年1月，國務院批准「普洱景邁山古茶林文化景觀」作為中國2022年世界遺產申報項目，國家文物局指導雲南省、普洱市，編制提交申遺文本，克服新冠疫情影響，採取超常規、閉環方式，順利通過國際組織現場技術評估，最終確保申遺成功。

「普洱景邁山古茶林文化景觀」成功申遺，在景邁山大平掌古茶林，一位傣族姑娘在直播賣...
「普洱景邁山古茶林文化景觀」成功申遺，在景邁山大平掌古茶林，一位傣族姑娘在直播賣茶。(新華社)

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