「威尼斯魅影謀殺案」楊紫瓊驚悚演出 北美票房小輸「鬼修女II」

「威尼斯魅影謀殺案」中，楊紫瓊化身靈媒，與神探白羅對峙。（美聯社）

在西方傳統節日萬聖節 臨近之際，15日首映的「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice）成為衝入最新一期北美周末票房十強的唯一新片。

據票房統計網站Box Office Mojo9月17日發佈的電影市場數據，33部影片北美周末票房（15日至17日）報收約6208萬美元，較前一周末下滑近三成。 由好萊塢知名華裔 電影人溫子仁聯合編劇的懸疑恐怖片「鬼修女II」（The Nun II），第二個上映周末在放映影院略有增加的情況下，以近55%環比跌幅、約1473萬美元蟬聯北美周末票房冠軍。目前該片北美累計票房約5652萬美元；加上占比逾六成的北美以外市場，迄今總票房約1.59億美元。

「威尼斯魅影謀殺案」衝上北美票房第二。（美聯社）

懸疑犯罪劇情片「威尼斯魅影謀殺案」15日亮相時力奪當日北美票房冠軍，首映周末票房估算為1450萬美元，摘得本期榜單亞軍。該片由曾憑藉劇情片「貝爾法斯特」(Belfast)獲第94屆奧斯卡獎 最佳導演提名並贏得最佳原創劇本獎的英國資深電影人肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）自導自演，奧斯卡獎首位華裔最佳女主角楊紫瓊參演，講述發生在萬聖節聚會上的神秘驚悚故事。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.8、MTC評分63、爛番茄新鮮度79%，CinemaScore打分為B。

隨著放映影院數量減少，丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演的動作驚悚片「私刑教育3」（The Equalizer 3）此番周末票房環比下跌近四成，以約724萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。目前該片北美累計票房約7368萬美元；加上北美以外市場，迄今總票房約1.32億美元。

丹佐華盛頓主演的系列電影「私刑教育3」票房第三名。(路透)

愛情喜劇片「我的希臘婚禮3」（My Big Fat Greek Wedding 3）第二個上映周末放映影院數量稍有增加，以53%環比跌幅、約470萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。目前該片北美累計票房僅約1857萬美元，迄今總票房也只有大約2388萬美元。

儘管放映影院繼續減少，奇幻愛情喜劇片「芭比」（Barbie）此番周末票房環比跌幅收窄至30.5%，以約397萬美元續居榜單第5位。上映近兩個月以來，該片已在北美地區累計收獲逾6.26億美元、全球票房約14.17億美元，在2023年度北美和全球票房排行榜上穩居首位。