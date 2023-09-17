還活著嗎？佛州詭異鱷魚「上顎全消失」 直接見內部嚇壞人

佛州民眾目擊一隻整個上顎全部消失的鱷魚。（取材自臉書）

佛州 炎熱氣候和多沼澤的水文地形，讓當地經常能「巧遇」各種鱷魚或蟒蛇，但有居民透過社群分享，她日前在公園內，發現一隻詭異鱷魚，整個上顎全部消失，肉眼能清楚看見身體內部，一度讓她嚇壞了。「紐約郵報」報導，發現女子名叫尤斯塔西婭（Eustacia Kanter），她在受訪時表示，第一眼看見時還不敢相信，直到數秒後才反應過來，這隻鱷魚整個嘴巴的上顎都不見了。

野生動物專家在看到照片後表示，不管任何人，就算是經驗豐富的專業人士，突然在野外看到失去大面積器官的動物，絕對都會被嚇到，更別說這是一隻食物鏈上層的短吻鱷，「我們曾看過短吻鱷缺少四肢、缺少尾巴或缺少部份上顎，但像這樣整個上顎全部消失，還真的非常罕見且極端。」

由於情況太過罕見，專家推測這隻鱷魚，很有可能是在某次與其他動物對打後，造成牠的整塊上顎撕裂而消失不見。缺少強而有力的武器，隨著年齡增長後，這隻短吻鱷將愈發難以覓食，同時也非常容易被攻擊或感染病菌。

當影像和消息曝光後不久，當地媒體稍早指出，佛州相關部門已經派人捕捉這隻「詭異鱷魚」，未來將委託獸醫對牠進行治療和照顧，避免牠因為受傷而餓死，或是被其他物種趁虛攻擊。

還活著嗎？詭異鱷魚整個上顎全消失 直接見內部嚇壞人

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