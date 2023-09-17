我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

還活著嗎？佛州詭異鱷魚「上顎全消失」 直接見內部嚇壞人

TVBS新聞網／編輯 李靖棠 報導
佛州民眾目擊一隻整個上顎全部消失的鱷魚。（取材自臉書）
佛州民眾目擊一隻整個上顎全部消失的鱷魚。（取材自臉書）

佛州炎熱氣候和多沼澤的水文地形，讓當地經常能「巧遇」各種鱷魚或蟒蛇，但有居民透過社群分享，她日前在公園內，發現一隻詭異鱷魚，整個上顎全部消失，肉眼能清楚看見身體內部，一度讓她嚇壞了。「紐約郵報」報導，發現女子名叫尤斯塔西婭（Eustacia Kanter），她在受訪時表示，第一眼看見時還不敢相信，直到數秒後才反應過來，這隻鱷魚整個嘴巴的上顎都不見了。

野生動物專家在看到照片後表示，不管任何人，就算是經驗豐富的專業人士，突然在野外看到失去大面積器官的動物，絕對都會被嚇到，更別說這是一隻食物鏈上層的短吻鱷，「我們曾看過短吻鱷缺少四肢、缺少尾巴或缺少部份上顎，但像這樣整個上顎全部消失，還真的非常罕見且極端。」

由於情況太過罕見，專家推測這隻鱷魚，很有可能是在某次與其他動物對打後，造成牠的整塊上顎撕裂而消失不見。缺少強而有力的武器，隨著年齡增長後，這隻短吻鱷將愈發難以覓食，同時也非常容易被攻擊或感染病菌。

當影像和消息曝光後不久，當地媒體稍早指出，佛州相關部門已經派人捕捉這隻「詭異鱷魚」，未來將委託獸醫對牠進行治療和照顧，避免牠因為受傷而餓死，或是被其他物種趁虛攻擊。

還活著嗎？詭異鱷魚整個上顎全消失 直接見內部嚇壞人

TVBS新聞網

佛州

上一則

研究：比起晨型人 夜貓子更易罹患糖尿病

下一則

醒來發現醫生下班了 山東男因麻醉躺手術台竟被丟包

延伸閱讀

4600萬 移民人口創紀錄 去年成長近百萬人 印、中、委移民激增

4600萬 移民人口創紀錄 去年成長近百萬人 印、中、委移民激增
女童軍露營玩水 差點成了鱷魚晚餐

女童軍露營玩水 差點成了鱷魚晚餐
嫌3元小費少？佛州外送員朝餐點吐口水 被抓包下場曝

嫌3元小費少？佛州外送員朝餐點吐口水 被抓包下場曝
廣東逾70隻鱷魚趁颱風天「出逃」已捕回62條 暫無傷人報告

廣東逾70隻鱷魚趁颱風天「出逃」已捕回62條 暫無傷人報告

熱門新聞

（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
圖為渣男劈腿示意圖。（ingimage）

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

2023-09-16 22:00
太陽報引用專家說法指出，吃飯的時間會影響到一個人的睡眠。情境示意圖。（取材自Ingimage）

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

2023-09-11 02:50
四生肖的人天性樂觀，容易早富。（路透）

「4生肖」最快財富自由 他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

2023-09-15 03:30
內褲手洗反而容易導致「洗滌劑殘留」，對私密處造成刺激。（取材自canva）

內褲別手洗 婦產科醫曝「恐怖後果」：3情況就該換新了

2023-09-13 01:18
圖為說謊高手示意圖。(ingimage)

誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座看透卻不說

2023-09-12 22:44

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券