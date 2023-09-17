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研究：比起晨型人 夜貓子更易罹患糖尿病

新華社／北京17日電
一項新研究指出，晚睡晚起的人比早睡早起的人更容易罹患糖尿病。（取材自Pexels）
一項新研究指出，晚睡晚起的人比早睡早起的人更容易罹患糖尿病。（取材自Pexels）

那些自認為是「夜貓子」的人可能需要注意了。一項新研究發現，晚睡晚起的習慣可能導致患二型糖尿病的風險，相較於早睡早起有顯著增加。

麻州波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）的研究人員發現，睡眠時間不規律的人患糖尿病和心血管疾病的風險更高，而晚睡晚起的人更有可能出現不規則的睡眠模式。相關結果已在「內科醫學年鑑（Annals of Internal Medicine）」上發表。

研究人員分析了2009年至2017年間收集的6萬3676名女護士的數據，包括自我報告的睡眠類型、飲食質量、體重、健康狀況、身體質量指數、睡眠時間、吸煙行為、飲酒、身體活動以及糖尿病家族史，並根據參與者的自我報告和醫療記錄確定了糖尿病狀況。

約11%的參與者表示屬於「晚睡晚起」型，約35%的參與者表示具有早睡早起習慣，其餘參與者被標記為「中間型」。結果發現，在考慮其他生活方式因素之前，相較于「早睡早起」型，「晚睡晚起」型可能導致患糖尿病風險增加72%；加入其他生活方式因素後，患糖尿病風險仍然上升19%。

研究發現，有晚睡晚起習慣的人更有可能大量飲酒、飲食質量低、睡眠時間較短、吸煙，並且體重、身體質量指數均處於不健康範圍內。

接下來，研究人員計畫在更大、更多樣化的人群中研究遺傳因素對睡眠時間模式以及心血管疾病和糖尿病的影響，並協助醫生更好地為患者制定相關預防策略。

糖尿病 心血管疾病 醫學

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