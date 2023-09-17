嫌3元小費少？佛州外送員朝餐點吐口水 被抓包下場曝

小費該給多少是近年來美國社會常見的爭議話題。(取材自pexels)

近年「餐飲外送平台」興起，幫消費者省下交通及等待餐點的時間，成為方便省力的用餐好選擇，然而外送員素質參差不齊，也衍生出不少和消費者的糾紛。佛州 （Florida）一名外送員近日送達餐點後，疑為發洩不滿朝餐點吐了三次口水，接著喃喃自語後離開，整段過程全被顧客家門口的攝影機拍下，引發喧然大波。

「紐約郵報」、「每日郵報」報導，此事件9日下午發生在佛州邁阿密（Miami）肯德爾（Kendall），從監視器畫面可見，一位穿著拖鞋和短褲的DoorDash外送員在送達餐點後，先是拍下照片作為送達證明，接著竟向袋子吐了三口口水，低聲說了幾句西班牙語後，大搖大擺地離開。

訂餐的13歲男孩埃利亞斯（Elias Crisanto）和母親透過監視器全程目睹誇張行徑，表示頓時感到一陣作嘔；他們指出，對這筆訂單支付了約30元費用，並添加了3元小費，猜測應是司機對小費金額感到不滿，決定吐口水懲罰。埃利亞斯事後立刻向DoorDash聯繫並要求退款，但最初遭到拒絕，隨後客服才致電道歉並退錢。

後續DoorDash發聲明表示，涉事司機將無法再為DoorDash送貨，「雖然我們對未收到小費的沮喪感同身受，但不會縱容此類行為，因此已採取措施將其踢出我們的平台。」

DoorDash外送員每次送餐的基本工資 為2至10元以上，具體取決於訂單的製作時間、距離和需求。

根據佛州的「反篡改食品法」（Anti-Tampering Food Act），篡改任何人的食物都是二級重罪，可能被處以最高15年監禁或1萬元罰款。

小費不夠多？美外送員朝食物狂吐口水 被抓包超慘下場曝

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