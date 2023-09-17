我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

嫌3元小費少？佛州外送員朝餐點吐口水 被抓包下場曝

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
小費該給多少是近年來美國社會常見的爭議話題。(取材自pexels)
小費該給多少是近年來美國社會常見的爭議話題。(取材自pexels)

近年「餐飲外送平台」興起，幫消費者省下交通及等待餐點的時間，成為方便省力的用餐好選擇，然而外送員素質參差不齊，也衍生出不少和消費者的糾紛。佛州（Florida）一名外送員近日送達餐點後，疑為發洩不滿朝餐點吐了三次口水，接著喃喃自語後離開，整段過程全被顧客家門口的攝影機拍下，引發喧然大波。

「紐約郵報」、「每日郵報」報導，此事件9日下午發生在佛州邁阿密（Miami）肯德爾（Kendall），從監視器畫面可見，一位穿著拖鞋和短褲的DoorDash外送員在送達餐點後，先是拍下照片作為送達證明，接著竟向袋子吐了三口口水，低聲說了幾句西班牙語後，大搖大擺地離開。

訂餐的13歲男孩埃利亞斯（Elias Crisanto）和母親透過監視器全程目睹誇張行徑，表示頓時感到一陣作嘔；他們指出，對這筆訂單支付了約30元費用，並添加了3元小費，猜測應是司機對小費金額感到不滿，決定吐口水懲罰。埃利亞斯事後立刻向DoorDash聯繫並要求退款，但最初遭到拒絕，隨後客服才致電道歉並退錢。

後續DoorDash發聲明表示，涉事司機將無法再為DoorDash送貨，「雖然我們對未收到小費的沮喪感同身受，但不會縱容此類行為，因此已採取措施將其踢出我們的平台。」

DoorDash外送員每次送餐的基本工資為2至10元以上，具體取決於訂單的製作時間、距離和需求。

根據佛州的「反篡改食品法」（Anti-Tampering Food Act），篡改任何人的食物都是二級重罪，可能被處以最高15年監禁或1萬元罰款。

小費不夠多？美外送員朝食物狂吐口水　被抓包超慘下場曝

TVBS新聞網

佛州 基本工資

上一則

谷歌支援Chromebook筆電更新 期限延長10年

下一則

9月17日星座運勢 雙子大有收穫 天蠍桃花旺盛

延伸閱讀

州議員候選人「為了做好事籌錢」 遭爆跟丈夫上網直播性行為討小費

州議員候選人「為了做好事籌錢」 遭爆跟丈夫上網直播性行為討小費
新移民法加強限制 勞工移民憂遭遣返拒佛州災後復原工作

新移民法加強限制 勞工移民憂遭遣返拒佛州災後復原工作
不滿服務生喊丈夫「甜心」 妻帳單上寫「不給小費」

不滿服務生喊丈夫「甜心」 妻帳單上寫「不給小費」
小費知多少

小費知多少

熱門新聞

（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
圖為渣男劈腿示意圖。（ingimage）

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

2023-09-16 22:00
太陽報引用專家說法指出，吃飯的時間會影響到一個人的睡眠。情境示意圖。（取材自Ingimage）

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

2023-09-11 02:50
四生肖的人天性樂觀，容易早富。（路透）

「4生肖」最快財富自由 他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

2023-09-15 03:30
內褲手洗反而容易導致「洗滌劑殘留」，對私密處造成刺激。（取材自canva）

內褲別手洗 婦產科醫曝「恐怖後果」：3情況就該換新了

2023-09-13 01:18
圖為說謊高手示意圖。(ingimage)

誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座看透卻不說

2023-09-12 22:44

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券